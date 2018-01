Egyterűpótlónak is jó választás

Nehéz lenne nem észrevenni, hogy az egyterűek iránt csökken a kereslet, aminek nem más az oka, mint az SUV-dömping. A viszonylag új, de annál nagyobb ütemben növekvő szegmens félig-meddig már felfalta az egykor virágzó kategóriát. Bár a Volkswagen továbbra is kitart a Touran és Sharan modellek mellett, a piac azt diktálja, hogy legyen egy olyan szabadidő-autó­ja, amely praktikumban csak minimális kompromisszumot követel egy egyterűhöz képest.

Így született meg a Tiguan Allspace, amely értelemszerűen a Tiguanra épül, de 109 milliméterrel megnyújtott tengelytávolsága és 215 milliméteres növekedéssel 4701 milliméterre növelt hossza már alkalmassá teszi arra, hogy egyterűpótlóként tekintsünk rá, főleg, hogy hétszemélyes változatban is rendelhető. Ennek 201 930 forint a felára.

Optikailag visszafogott, de harmonikus darab az Allspace, melynél az újdonságok a B oszlopnál kezdődnek, addig ugyanis teljesen azonos a bázismodellel. A hatalmas hátsó ajtót kinyitva bőséges lábtér tárul elénk, a 190 centiméter magas utasok is kényelmesen elférnek még úgy is, hogy elöl ugyancsak langaléták foglalnak helyet. A hátsó két pótszék inkább csak gyermekeknek ajánlható, felnőtteknek akkor jöhet szóba, ha a középső sorban lévő üléseket egy vagy két kattintással előrébb toljuk. Dicséret illeti a VW-t azért, hogy még hét személlyel is használható, 230 literes a rakterünk, ha pedig a padlóba hajtjuk a harmadik sort, 700 literes rakteret kapunk. Az ötszemélyes kivitel még többet, alapból 760 litert tud befogadni.

A Tiguan Allspace alapváltozata 8,44 millió forinttól vihető haza, ez 1 343 660 forinttal drágább a legolcsóbb Tiguannál. Nem kevés a felár, de a konkurencia is hasonlóképpen árazza a rivális típusokat.