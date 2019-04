Összesen hetvennégy magyarországi Lukoil töltőállomás kerül be az UTA üzemanyag- és útdíjszolgáltató 50 ezer elfogadó helyből álló nemzetközi hálózatába április 1-jétől, amellyel tovább bővülnek mind a hazai, mind pedig a nemzetközi fuvarozók készpénzmentes üzemanyagvásárlási lehetőségei. Együttműködési megállapodást kötött az UTA Magyarország és a LUKOIL töltőállomás hálózatot üzemeltető Normbenz Magyarország Kft.

Az üzemanyagkártya-szolgáltató, illetve a töltőállomás hálózat együttműködése révén, a 74 Lukoil töltőállomással együtt, Magyarországon immár közel 700 benzinkúton fogadják el az UTA tankolókártyát, amelyet elsősorban a teher- és személyszállító flottákat üzemeltető vállalkozások használnak üzemanyag vásárlásra, útdíj fizetésre, valamint a fuvarfeladataik teljesítése során felmerült szervizköltségek készpénzmentes rendezésére.

Együttműködésünk mind a magyar, mind pedig a Magyarországot tranzitországként használó európai fuvarozó vállalkozások számára előnyös, hiszen üzemanyagkártyájukkal még több hazai töltőállomáson tankolhatnak kedvezményesen

– mondta mondta Réthy Kinga, az UTA Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A szakember hozzátette: az UTA üzemanyagkártya elfogadó hálózatának bővülése e mellett azt is jelenti, hogy tovább egyszerűsödnek a fuvarozók adminisztrációs terhei is, hiszen bővül az az európai kúthálózat, ahol üzemanyag vásárlásaikról mindössze egy egységes, akár a jövedéki adó visszatérítést is tartalmazó számlát kaphatnak.



Vállalatunk számára az UTA kiterjedt európai és magyar elfogadó hálózathoz való csatlakozás piaci növekedési lehetőséget

jelent, hiszen ez által még több és még nagyobb flottaüzemeltető vállalkozás kiszolgálására nyílik lehetőségünk



– jelentette ki Molnár Róbert, a Lukoil hálózatot üzemeltető Normbenz Magyarország Kft. kereskedelmi és üzemeltetési igazgatója.