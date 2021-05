A magyar gázszegmenst is érintheti a Naftogaz-vezér leváltása

Szabályozott árakkal dolgozó piacon furcsa magyarázat egy állami vállalat első számú vezetőjének elbocsátására a vállalat veszteségessége, hiszen az eredményt döntően maga az állam állítja be. Pedig éppen ez történt Andrij Koboljev, az ukrán állami Naftogaz vezérigazgatója esetében is, mellesleg a társaság az LB.ua című ukrán online lap szerint tavaly így is 141 milliárd hrivnyát fizetett az állami költségvetésbe adók és osztalékok formájában.

Andrij Koboljev menesztése azért is meglepő – hívták fel a Világgazdaság figyelmét energiapiaci körökből –, mert a volt vezérigazgató nemrég még nemzeti hős volt az orosz Gazprommal folyó elszámolási vita kapcsán indult per választott bíróság előtti megnyerése miatt, mert rendkívül sokat tett a Naftogaz uniós elvárások szerinti működéséért (erről lapunk is beszámolt), és mert európai – köztük tekintélyes magyarországi – bérlőket szerzett az általa vezetett társaság hatalmas kapacitású gáztárolóinak.

Elismertségét jelzi az is, hogy posztján ukrajnai mércével így is maratoni időt, hét évet töltött.

Valamit mégis hibázott, bár igaz, állítólag nem szakmai téren. Ám

felmentésével hibázhatott az állam is, e lépésre ugyanis közvetlenül nem volt joga, ezt csak a felügyelőbizottság tehette volna meg.

Erre az a panaszlevél mutat rá, amelyet a felügyelőbizottság független tagjai az általuk vélt törvénysértés miatt írtak Denisz Smigal ukrán miniszterelnöknek, és amelyet az LB.ua közzé is tett. A levél szerint a minisztertanács felfüggesztette a felügyelőbizottság hatásköreit arra a két napra, amely alatt Koboljev helyére kinevezte korábbi helyettesét, a jelenlegi energiaminisztert, Jurij Vitrenkót. (Ezzel egybecseng az Interfax-Ukrajna korábbi állítása is: miközben a hivatalos tájékoztatás szerint a vezetőváltás a felügyelőbizottság javaslatával összhangban történt, a lap nem tud ilyen javaslatról.) Az eljárás miatt a felügyelőbizottság április 30-án, május 14-i hatállyal bejelentette teljes lemondását.

A levél szerint Jurij Vitrenko a korrupció megelőzéséről szóló törvény megsértésével került az igazgatóság élére.

Akárhogyan is folytatódik a történet, a mostani állapot szerint egy éven át a Naftogaz első embere Jurij Vitrenko, aki két olyan lényeges változást is hozhat a Naftogaz életében, amelyek a magyar–ukrán gázkapcsolatokat is érinthetik – hívták fel a Világgazdaság figyelmét gázkereskedői körökből. Az egyik az, hogy az oroszországi gázimporttól függetlenedő Ukrajnának a Naftogaz ismét elkezd kelet felől oroszországi gázt vásárolni.

Emiatt viszont csökkenhet az ország nyugat felőli gázimportigénye, vagyis a magyarországi kereskedőkön keresztül is kevesebb gázra lesz szüksége.

A másik nyitott kérdés az ukrajnai gáztárolókban lévő külföldi tulajdonú gáz sorsa. Megváltozhatnak ugyanis azok a feltételek – és nem feltétlenül kedvező irányba –, amelyekkel a gázhoz a tulajdonosaik hozzáférhetnek.