Az idei átlagár a jelenlegi szint alatt lehet

Tovább folytatódott a kőolaj drágulása, az elmúlt héten a Brent 2,6, a WTI 5,4 százalékkal drágult. Idén már 29, illetve 38 százalékos ralin van túl a két legfontosabb olajtípus. A hét elején az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) havi jelentése okozott meglepetést. Januárban napi átlagban 90 ezer hordóval csökkent a palaolaj-kitermelés az előző hónaphoz viszonyítva az Egyesült Államokban. A tavaly decemberi havi alapú növekedés mindössze 35 ezer hordó volt. Mindehhez hozzájárult, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) kitermelése márciusban négyéves mélypontra csökkent: 295 ezer hordóval 30,39 millió hordóra. Szaúd-Arábia a vártnál jobban, napi 220 ezer hordóval 9,82 millió hordóra mérsékelte termelését.

Az OPEC-csökkenéshez a kétségbeejtő venezuelai helyzet is hozzájárult. Napi átlagban 180 ezer hordóval 890 ezer hordóra csökkent a termelés. Ezt nagyrészt az okozhatta, hogy az áramtermelés kimaradása miatt leállt az ország legnagyobb kikötője, és egyszerűen nem tudtak exportálni. A kilátások nem túl biztatók a dél-amerikai országban. Ezt részben ellensúlyozta a napi 90 ezer hordóval nagyobb nigériai termelés, ahol a Total egy új mezőről, az Engináról szállít a piacra. Ezt segíti, hogy a helyi lázadókkal is kiegyezett néhány éve a kormányzat. Irak is egyre több olajat exportál, nem vesz részt a korlátozásban