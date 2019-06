Csúcssebességű villámtöltőt adtak át Bábolnán

Május végén tesztüzemmel elindította első Magyarországi elektromos villámtöltőjét az M1-es autópálya bábolnai, OMV töltőállomásán a német autógyárak által létrehozott Ionity GmbH. Az egységek az Ionity európai hálózatához kapcsolódnak, ami a tervek szerint 2020 végére már 400 főállomásra bővül.

A müncheni központú társaság a ma elérhető legfejlettebb technológiát telepítette a Budapest felé tartó szakaszra, ugyanis a kialakított négy töltő egyenként 350 kW-os csúcsteljesítményre képes.

Az európai szabvány szerinti CCS2-es csatlakozókkal felszerelt állomásokhoz mérhető kapacitású egységeket eddig nem csak Magyarországon, de még a kelet-európai régióban sem alakítottak ki. Összehasonlításul, a most működésben lévő hazai normál- és szupertöltők jellemzően 22-75 kW teljesítményre képesek.

Az Ionity ezzel jócskán a ma felmerülő piaci igények fölé megy, hiszen a legnagyobb töltésfelvétellel rendelkező modell most az Audi e-Tron, amely 150 kW-os töltési teljesítményt használ. A ma forgalomban lévő elektromos autók tulajdonosai is jelentős gyorsulásra számíthatnak a „tankolás” során. A lemerült akkumulátorokat ugyanis körülbelül 30~40 perc alatt 80 százalékos szintre képes tölteni az OMV töltőállomáson kialakított egység.

Ausztriában már kiváló együttműködést sikerült kiépítenünk az IONITY és az OMV között, így örömmel jelentjük most be az új magyar egység indulását is, az M1-es autópálya bábolnai szakaszán. Nagy érdeklődéssel várjuk a magyarországi felhasználók visszajelzéseit a frissen telepített villámtöltőkkel kapcsolatban