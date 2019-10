Három napelemparkot állít üzembe a MOL Magyarországon

Százhalombattán a Dunai Finomító területén ma ünnepélyesen átadták a MOL saját beruházásában épült 6,71 megawattos napelemparkját. Az elkészült tiszaújvárosi és a füzesgyarmati beruházással együtt az összesen 37 hektáron megvalósuló három napelempark 18,4 megawatt kapacitással üzemel majd, ami több mint kilencezer háztartás villamosenergia-fogyasztásának felel meg. Emellett a MOL megvásárolt egy 5 MW-os napaelemparkot Fehérgyarmaton, tovább bővítve megújuló energiatermelését.

Az innovatív és alternatív technológiák felhasználása része a MOL 2030 stratégiájának. A napelemparkok barnamezős telepítésével a MOL a ki nem használt ipari területein valósította meg a beruházást. A ma ünnepélyesen átadott, a legkorszerűbb technológiai megoldásokat felhasználó százhalombattai napelempark 14,5 hektáron 23.562 napelempanel felszerelésével épült meg.

A három napelemparknál összesen 64.594 darab panel termeli az áramot és ezek összesen 105.000 m2 felületen veszik fel a nap energiáját. A beruházásoknál 26.000 m3 földet mozgattak meg, 3.650 darab villámvédelmi felfogót telepítettek a szakemberek, több mint 1000 kilométernyi közép- és kisfeszültségű hálózati kábelt, több mint 22 kilométernyi földelő vasat használtak fel.

A megvásárolt napelemparkkal együtt a MOL 4 naperőművében megtermelt megújuló energia mintegy 11.500 tonna széndioxid-kibocsátást vált ki évente, ami mintegy 2500 autó szén-dioxid kibocsátásával egyenértékű. Az energiatermelés a MOL Limo flottájával kiszolgált mobilitási igényt 30-szor fedezi.

A projekt a KÁT (Kötelező Átvételi Támogatás) feltételei szerint valósul meg, ennek keretében a MAVIR szabályozott áron veszi át a megtermelt energiát húsz éven keresztül.

A MOL az innovatív újításokban is élen jár: már több mint egy éve MOL Limo néven közösségi autómegosztó szolgáltatást is kínál, illetve 2012-ben elsőként indított el hazánkban elektromos autóknak gyorstöltési lehetőséget, hamarosan pedig több száz töltőt állít fel a régióban a Next-E konzorcium keretében. Mindezeken túl a MOL jelentős áramkereskedelemmel is rendelkezik, emellett több partnerét illetve sajtát töltőállomásait is kizárólag megújuló energiaforrásokból nyert árammal látja el.

Fenntarthatósági szempontból a MOL továbbra is az egyik vezető vállalat a közép-kelet-európai régióban, amely bekerült a világ legjobbjai közé. A vállalat immár négy egymást követő évben szerepelt a Dow Jones Fenntarthatósági Indexében. 1999-es alapítása óta a Dow Jones Fenntarthatósági Index a vállalatok környezeti és társadalmi teljesítményét, valamint gazdasági fenntarthatóságát vizsgálja, és a tagságot csak azon társaságoknak ítélik oda, amelyek a saját iparágukon belül a legjobbak közé tartoznak a megadott fenntarthatósági kritériumok alapján.