India megkerülte az amerikai szankciókat

India, a világ harmadik legnagyobb olajimportőre 9 millió hordó olajat vásárol novemberben Irántól, az ezt tiltó amerikai szankciók ellenére – közölték indiai olajipari források a Reuters hírügynökséggel.

A források szerint 6 millió hordót az Indian Oil Corp, 3 millió hordót pedig a Magalore Refinery and Petrochemicals Ltd olajipari vállalat vásárol az iszlám köztársaságtól, amely ellen november 4-én lépnek életben az olajkereskedelmet korlátozó amerikai gazdasági büntetőintézkedések.

Az indiai olajfinomítók októberben mintegy 10 millió hordó iráni olajat vásároltak.

India a 2012 és 2015 között érvényben lévő amerikai szankciók ideje alatt is vásárolt kőolajat Irántól, de fokozatosan csökkentette az import mennyiségét. Újdelhi már májusban leszögezte, hogy eleget tesz az ENSZ Irán elleni szankcióinak, de más országok, így az Egyesült Államok szankcióinak viszont nem. Washington május elején lépett ki egyoldalúan a 2015-ben aláírt, az iráni atomprogramot korlátozó megállapodásból, és bejelentette: újra életbe lépteti az atomalku ratifikálásakor felfüggesztett szankciókat az iszlám köztársasággal szemben.

Az egyezmény többi aláírója, azaz Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Kína, Oroszország, valamint az Európai Unió azonban arra az álláspontra helyezkedett, hogy kitartanak az egyezmény mellett, amíg Irán is így tesz. Az egyezmény „maradó” tagjai szeptember végén jelentették be, hogy különleges célú gazdasági egység (SPV) létrehozását tervezik, hogy megkerüljék az Irán-ellenes amerikai szankciók, azokon belül is az olajkereskedelmet korlátozó intézkedéseket.

Európai diplomaták azt mondták, hogy az SPV által egy cserekereskedelmi rendszert hoznának létre – hasonlót ahhoz, amilyet a Szovjetunió használt a hideg háború idején -, hogy az iráni olajat európai termékekre cseréljék pénzforgalom nélkül.

Az olajipari források közölték: Indiának is megvan a szándéka arra, hogy az EU-hoz hasonlóan egy fizetési mechanizmust hozzon létre, de az is elképzelhető, hogy dollár helyett indiai rúpiával fizessen az olajért.

Eközben a szaúdi trónörökös, Mohamed bin Szalmán közölte: Rijád teljesítette ígéretét Washingtonnak arról, hogy ellensúlyozza az Irán-ellenes amerikai szankciók miatti kiesést a globális olajtermelésben. A koronaherceg szerint Irán napi 700 ezer hordóval csökkentette exportját, miközben Szaúd-Arábia és más olajtermelő országok, köztük a Kőolajexportáló Országok Szervezetének (OPEC) tagjai napi 1,5 millió hordót exportálnak.

Szaúd-Arábia nagyjából napi 10,7 millió hordó olajat termel ki, és további 1,3 milliót képes, ha a piac megkívánja – mondta Mohamed bin Szalmán.