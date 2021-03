Kiadták a gáztárolási feladatot

Az október elsején záruló betárolási időszak végére a hazai földalatti gáztárolókban 2,122 milliárd köbméter gázzal kell rendelkezniük az arra kötelezetteknek.

Április elsején indul a földgáz betárolási időszaka, ekkortól hozzá kell látni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által meghatározott gázmennyiség tárolókban történő elhelyezéséhez.

A hivatal döntése értelmében október elsején 2 122 185 122 köbméter betárolt gáznak kell rendelkezésre állnia az egyetemes szolgáltatásra jogosultak – meghatározó részben a lakosság – ellátása érdekében.

E mennyiségből az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt-re 121 593 806, a Csepeli Erőmű Kft-re 591 316 köbméter jut. A hivatal közleménye emlékeztet, hogy a hatályos jogszabály alapján az egyetemes szolgáltatóknak minden év október elsején közvetlenül vagy közvetve rendelkezniük kell meghatározott mennyiségű betárolt földgázkészlettel. E mennyiséget a MEKH határozza meg, figyelembe véve az adott szolgáltató szolgáltatási területén az elmúlt százhúsz hónapban mért legmagasabb téli időszaki fogyasztást.

Mint a Világgazdaság már beszámolt, a most előírt, bő 2,1 milliárd köbméternél minden évben sokkal több gázzal indul a hazai fűtési idény, hiszen a tárolókban a lakosságon felül a piacról vásárló felhasználóknak is tartalékolják a gázt, és nem csak energiatermelésre, hanem ipari célra is. A bespájzolás fontos indoka az import esetleges elakadására való felkészülés is.

Így például a most folyó, és az előző gázévet is a MEKH által kötelezővé tett tétel több mint háromszorosával, 6,5 milliárd köbméter körüli mennyiséggel indította az ország.

A MEKH honlapján havonta frissített grafikon szerint február 15-én is még 3,9 milliárd köbméter gáz volt a tárolókban, de az ábrából nem derül ki, hogy ebből mennyi állt az egyetemes szolgáltatás rendelkezésére, és mennyi a piacéra. A magyarországi földalatti gáztárolók szolgáltatásait külföldi kereskedők is igénybe veszik, például – már évek óta – az oroszországi Gazprom. A tárolók pillanatnyi, azaz március 3-i töltöttsége a 3,9 milliárd köbméternél értelemszerűen már jóval kisebb lehet, hiszen még tart a fűtési idény.

Fontos, hogy egy gáztárolóban – amelyből öt működik az országban – az, hogy éppen be-, vagy kitárolás folyik-e, nemcsak azon múlik, hogy éppen melyik tevékenység idénye zajlik. Ehelyett a piac diktál. A Magyar Földgáztároló Zrt. például a jelenlegi kitárolási időszak közel egészében fogadott gázt, a Hexum Zrt. (korábbi MMBF) viszont nem.