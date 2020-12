Kitörési pont előtt a napelempiac

Rövidtávon, a lakásfelújítási programot is beleértve, a pályázatok adhatnak nagy lökést a napelemes rendszerek kivitelezésének, hosszabb távon pedig a klímavédelmi törvény vállalásai teremthetnek kedvező piaci környezetet – mondta a Világgazdaságnak Tassó Zoltán, a hat vállalkozásból álló Pentele Solar cégcsoport vezetője.

A koronavírus-járvány milyen hatást gyakorolt a napelemes rendszerek kivitelezésének piacára?

Szerencsére nem érzékelt negatív gazdasági hatásokat a szektor. Sőt, egyéb ágazatok sérülékenysége a pandémia alatt még inkább ráirányította a figyelmet az energiahatékonyság növelésének jelentőségére. Ez igaz akkor is, ha az immár hat vállalkozásból álló cégcsoportunkra szűkítjük a kört, hiszen 2019-hez képest a munkáink száma ugrásszerűen megnövekedett 2020-ban. Megállapítható, hogy amióta a fosszilis energiánál bizonyítottan alacsonyabb a megújulók előállítási költsége, óriási árverseny tapasztalható a piacon, ebben a rivalizálásban pedig a mind olcsóbb szilíciumcellák révén jár élen a napenergia. Bizakodásra adhat okot, hogy a pályázati piacon az építési beruházást is tartalmazó támogatási konstrukciók alapfeltétele a megújuló energiás fejlesztés, mint ahogy már most elképesztő az érdeklődés a lakásfelújítási program részletei iránt. Az utóbbi kapcsán több száz megkeresést kapunk naponta, afelől érdeklődve, hogy kinél milyen napelemes rendszer válthatja ki a hagyományos fűtési vagy hűtési technológiát. Hosszabb távon pedig a klímavédelemről szóló, már elfogadott törvény is kedvező piaci környezettel kecsegtet, hiszen Magyarország 2050-ig el kívánja érni a karbonsemlegességet, ami 90 százalékban már 2030-ra teljesülhet. Egy másik vállalás szerint ugyancsak 2030-ig a megújuló energiaforrások részaránya elérheti a 21 százalékot.

Ezek a lehetőségek még kilátásban sem voltak hét éve, amikor a céget megalapították. Mi adta akkor a motivációt?

Meglehetősen nehéz gazdasági környezetben indultunk el 2013-ban, hiszen ekkorra volt tehető a 2008–2009-es gazdasági világválság utáni időszak mélypontja, ráadásul szélesebb körben még nem ismerték a napelemeket, a többség a napkollektorokkal keverte. Ezenkívül az árak sem voltak még kedvezők, elvégre a napelemrendszerek telepítésének költsége feleződött azóta. Érdekesség, hogy Németországban már az előző évtized második felében napelemboomról lehetett beszélni, amikor e téren az Egyesült Államok vagy Kína szinte még láthatatlan volt. Magyarországon viszont az erős atomlobbi mellett egészen 2016–2017-ig ebben a műfajban nem lehetett labdába rúgni. Az áttörést a Magyar Fejlesztési Bank termékportfóliójában megjelenő nullaszázalékos lakossági napelempályázat jelentette. A kiemelkedő kereslet nyomban a gyakorlatban is rávilágított, hogy igenis megfér egymás mellett a nap és az atom. Ezután jogos elvárássá vált, hogy az ország ne szoruljon elektromos áramból importra, és a szemléletváltással az is nyilvánvalóvá vált, hogy az atomenergia mellett nem a szél-, hanem a naperőművek kaphatnak nagyobb szerepet, miután a napsütéses órák magas száma erősebb érvnek bizonyult a szélbiztonság szintjénél.

Hol tart a növekedésben a vállalat, és mi a bővülés motorja?

A Pentele Solar már több mint tízezer otthont alakított át országszerte energiatakarékos erőművé, és ezzel a lakossági szegmensben piacvezetők vagyunk. Nem titok, hogy a projektek 70-80 százalékát a már említett nagy hazai energetikai fordulat után, tehát az elmúlt három-négy évben ütöttük nyélbe. A cégcsoport tavaly 4 milliárd forintos forgalmat ért el, és az idén az 5 milliárdos küszöböt is átlépi, miközben az árbevétel-arányos eredményt igyekszünk a 10-12 százalék körüli szinten tartani. Eközben az alkalmazotti létszám az alvállalkozókkal együtt már meghaladja a 150-et. Reális cél, hogy a magasabb bázison is további 30-40 százalékos növekedést érjünk el évente, a bővülés motorja pedig a vállalati megrendelések felfutása lehet. Ma még 80 százalékos túlsúlyban vannak a lakossági kivitelezések, de ez az arány 50-50 százalékra módosulhat három éven belül. Vannak olyan projektek, amelyekre különösen büszkék vagyunk, ilyen a Veszprém megyei Vigántpetenden egy 1 megawattos erőmű telepítése, amely a község teljes éves áramtermelését biztosítja. Az amerikai tulajdonban lévő technológiai vállalat, a Honeywell lakossági termékeket gyártó nagykanizsai bázisán pedig a korábbi 200 kilowattos erőmű után most egy 300 kilowattosat telepítünk.

A vállalati láb megerősödését a pályázati piac is segítheti?

Úgy gondoljuk, hogy igen. A megújuló energiás konstrukciók láthatóan egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a palettán, és ez várhatóan a 2021–2027-es uniós ciklusban sem lesz másként. Jó példa erre a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív prog­ramban (Ginop) a legutóbbi sláger, a Napelemes rendszerek telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak című (Ginop-4.1.3-19) pályázat, amelyre dömpingszerűen érkeztek a pozitívan elbírált kérelmek. Emellett a Vidékfejlesztési programban (VP) már több száz pályázatot bonyolítottunk le magas sikeraránnyal a Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátása, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című felhívásnál (VP 6-7.2.1.4-17) is, amelynél 95 százalékos a támogatási intenzitás, és ez a kapu még mindig nyitva áll. Ezek a lehetőségek azért rendkívül hasznosak, mert a kkv-szektor nagy része önerőből nem állna neki egy napelemes projektnek, de ha látja, hogy igenis lehet nyerni, a beruházás előnyeivel nap mint nap szembesülve legközelebb már a saját költségén is bele fog vágni.

A lakosságot viszont a költség és a megtérülés érdekli leginkább. Kinek éri meg belevágni?

A mostani technológiai fejlettségi szint mellett már ott tart az iparág, hogy egy normál családi házhoz szükséges napelemes rendszer telepítése nem éri el a 3 millió forintot, s ha rezsimentes otthonra van szabva, akkor hét-nyolc éven belül megtérül a beruházás. A gyártók 25-30 év garanciát vállalnak, de a napelemek élettartama ennél jóval hosszabb, akár 80-100 évig is magas hatásfokkal működhetnek, azaz több generációt kiszolgáló megoldásról beszélünk. Kézzelfogható előny a karbantartási szükséglet teljes hiánya is, pluszkiadás legfeljebb az inverter miatt lehet, előfordulhat, hogy 15 évente új alkatrészre van hozzá szükség.

A belföldi igények kielégítésén túl van érdemi exporttevékenység?

Két éve a cégcsoport részeként kezdte el működését a Solar&Solar Kft., amely nagykereskedelmi tevékenységet folytat. Az új üzletág sikerességének meghatározó eleme, hogy a cégcsoport stratégiai partnerségben áll a Sharppal. Ezáltal már valóban kacsingatunk külföldre is, igaz, egyelőre elsősorban a környező országok magyar lakta területeire koncentrálunk, így Kárpátaljára, Erdélyre, a Vajdaságra és a Felvidékre.