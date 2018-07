Magyar cég köti be az ukrán árampiacot Európa vérkeringésébe

A magyar IP Systems Zrt. – alvállalkozóként az osztrák Siemens – és a Smart Tech cég bevonásával szállítja az ukrán villamosenergia-hálózat kiegyensúlyozói, piacüzemeltető és elszámoló rendszerét az Ukrenergo számára – számol be közleményében az IP Systems Zrt.

A több mint 2 milliárd forint értékű, a Világbank által finanszírozott alkalmazásfejlesztési projekt várhatóan 2019 őszére valósul meg. Az IP Systems ezt követően 5 évre kapott megbízást az ukrán villamosenergia-piacot Európa vérkeringésébe is bekötő rendszer üzemeltetésére.

Ukrajna az Energiaközösség társult tagjaként vállalta, hogy energiapiacát az Európai Unióban érvényes szabályok szerint mielőbb megnyitja. A piaci résztvevők számára azonos feltételeket biztosító transzparens működést a „Kiegyensúlyozó Piac és Kapcsolt Szolgáltatások” nevű szoftvercsomag hivatott megteremteni, mely a teljes ukrán villamosenergia-piac napi működését és elszámolását is kezeli.

Az ukrán villamosenergia-átviteli rendszert üzemeltető Ukrenergónál bevezetendő megoldás kifejlesztésével végül a jelentős nemzetközi energetikai szoftverfejlesztő tapasztalattal rendelkező magyar IP Systems Zrt.-t és az osztrák Smart Tech-et bízták meg.

A magyar vállalat TSO-IP nevű rendszerére, valamint az osztrák Smart Tech és Siemens kapcsolódó szoftverére épülő új megoldást az IP Systems várhatóan egy év alatt készíti el és helyezi üzembe.

Európai lesz az ukrán áram

„A megoldás a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata (ENTSO-E) által támasztott követelményeknek megfelelően fogja biztosítani a napi üzleti folyamatok kezelését, elszámolását. Lényegében az ukrán árampiac európai uniós elveken kezd el működni, ami összességében azt is jelenti, hogy a szoftver az átláthatóság, a piaci alapokon megvalósuló függetlenség irányába való elmozdulásban segíti az ukrán árampiacot, és egyúttal hozzájárul a hálózat üzemeltetési biztonságának növeléséhez is. A rendszer alapját képző szoftverkomponenseket egyébként már Ausztriában, Bulgáriában, Kazahsztánban, Koszovóban, Macedóniában, Magyarországon és Svájcban is használják” – emelte ki Füzi Ákos, az IP Systems Zrt. vezérigazgatója.

A megbízással az IP Systems a régió legnagyobb villamosenergia-piacának számító Ukrajna meghatározó informatikai szállítójává válva tovább növeli kijevi irodája létszámát.

A fejlesztőcég a szerződésben vállalt 5 éves üzemeltetésbe és támogatásba helyi mérnököket is bevon majd, de a rendszerfejlesztés teljes egészében a magyarországi fejlesztőbázisra alapozva zajlik – írják közleményükben.