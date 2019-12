Nagy bejelentést tett az E.ON

Az E.ON Hungária Zrt. megvásárolta az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. részesedését az ELMŰ Nyrt.-ben és az ÉMÁSZ Nyrt.-ben.

Újabb nagy lépést tett az E.ON Hungária Zrt. az ELMŰ – ÉMÁSZ csoport integrációja felé. A társaság a 2019. december 18-án kötött részvény-adásvételi szerződés alapján megvásárolta az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. tulajdonában álló összes részvényt az ELMŰ Nyrt.-ben és az ÉMÁSZ Nyrt.-ben is – áll az E.ON péntek esti közleményében.

A szerződés zárását követően az ELMŰ Nyrt. -ben 15,86 százaléknyi részvénycsomagot vásárolt az MVM-től az E.ON Hungária Zrt.,

amelynek így az ELMŰ Nyrt. feletti közvetlen befolyása a korábbi részvényeivel együtt meglévő 27,83 százalékról 43,69 százalékra nőtt. Az E.ON Hungária Zrt. és az innogy International Participations NV együttes befolyása pedig 83,07 százalékról 98,94 százalékra emelkedett az ELMŰ Nyrt.-ben.

Az ÉMÁSZ Nyrt-ben 13,11 százaléknyi részvénycsomagot vásárolt az MVM-től az E.ON Hungária Zrt.,

amelynek így az ÉMÁSZ Nyrt. feletti közvetlen befolyása a korábbi részvényeivel együtt meglévő 29,65 százalékról 42,76 százalékra nőtt. Az E.ON Hungária Zrt. és az innogy International Participations NV együttes befolyása pedig 83,92 százalékról 97,03 százalékra emelkedett az ÉMÁSZ Nyrt.-ben.

Az E.ON Hungária Zrt. a korábbi terveinek megfelelően az ELMŰ és ÉMÁSZ részvényeire tett kötelező vételi ajánlat lezárását követően sikeres tárgyalásokat folytatott az MVM tulajdonrészének megvásárlásáról. A tárgyalásokat követően a felek 2019. december 18-án aláírták a részvény-adásvételi szerződést és ezt követően zárták a tranzakciót.

„Miután az E.ON SE az innogy felvásárlásáról döntött, az E.ON Hungária Zrt. októberben jelentette be, hogy ennek a tranzakciónak a részeként átalakítja magyarországi tevékenységét. Az ELMŰ és az ÉMÁSZ esetében decemberben először lezártuk a kötelező vételi ajánlatot, most pedig az MVM tulajdonrészének megszerzésével hatalmas lépést tettünk előre annak érdekében, hogy az új E.ON a jövőben is Magyarország meghatározó, sikeres, a gazdaság teljesítményéhez évről évre hozzájáruló részese legyen” – mondta a tranzakcióról Kiss Attila, az E.ON Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója.