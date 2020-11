Olasz berendezés okozhatta az atomerőmű hibáját

Az a legvalószínűbb, hogy az olasz gyártmányú mérőtranszformátorok zárlata miatt kapcsolta le a Fehéroroszországban épülő atomerőmű első blokkját az elektromos védelem Vitalij Poljanyin építésvezető szerint, aki erről a Kommerszantot tájékoztatta. Az orosz lap azért kérdezte a szakembert, mert az asztarveci létesítmény első blokkja november 8-án, mindössze hat nappal azután, hogy rákapcsolták az országos villamosenergia hálózatra, le is állt.

A projekt figyelemmel kísérése nagyon fontos Magyarország számára, mert majd Pakson is az asztravecihez hasonló atomerőmű épül majd. Igaz, a két beruházás között lényeges műszaki különbségek is vannak, éppen ezért Paks II. referenciaberuházása nem is a fehéroroszországi, hanem az oroszországi Leningrád megyében épülő. Mindazonáltal mindhárom kivitelezője ugyanaz.

Vitalij Poljanyin – aki az orosz Roszatomhoz tartozó, külföldön orosz atomerőműveket építő ASZE Mérnöki Vállalat alelnöke is – ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyzet egyáltalán nem kritikus, sőt, az ilyen esetek mindennaposak az üzembe helyezések során. A Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai Esemény Skálán (INES-skálán) a mostani leállás nullás besorolású, a nukleáris- és a sugárbiztonsághoz pedig semmi köze.

Az olasz gyártmányú mérőtranszformátorokat oroszra cserélik, a jövő héten pedig újra is indulhat a blokk. A generátorvédelmi rendszer berendezéseinek beszállítása, szerelése és beüzemelése – beleértve ezeket a transzformátorokat is – egyébként az ASZE felelőssége, de Vitalij Poljanyin megismételte: a történtek legvalószínűbb oka, hogy nem volt megfelelő az érintett berendezés minősége.

A transzformátorok egyhetes cseréje nem befolyásolja a blokk próbaüzemének ütemtervét.

Egyébként is azt terveztük, hogy az első próbajáratások után beállítjuk a főberendezéseket, mert miután a névleges fordulatra kapcsoltuk a turbinagenerátor gépegységet, és a blokkot egy időre rákapcsoltuk a hálózatra, találtunk bizonyos eltéréseket a turbinagépházi berendezések működésében. Ez ilyenkor teljesen normális. Meggyőződésünk, hogy a tervnek megfelelően, 2021. első negyedévében át tudjuk adni a belorusz kollégáknak a blokkot üzemeltetésre

– jelentette ki az építésvezető.