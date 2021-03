Orbán és Macron közösen lépnek fel az atomenergia mellett

Külön levélben kéri hét EU-s tagállam, hogy az Európai Bizottság „fejezze be az atomenergia hátráltatását” az EU által kitűzött klímacélokra hivatkozva – írta meg az Azonnali az EurActiv cikkére hivatkozva.

A március 25-én és 26-án esedékes EU-csúcs előtt elküldött levelet Emmanuel Macron francia elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdeményezte. Rajtuk kívül Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, Andrej Babiš cseh, Florin Cîțu román, Igor Matovič szlovák és Janez Janša szlovén kormányfők írták alá.

A levél aláírói kihangsúlyozták, mély meggyőződésük, hogy az EU zéró szénhidrogén kibocsátási céljában az atomerőművek, és az atomenergia felhasználása kulcsszerepet kell, hogy játsszon, mi több:

az atomenergia nélkül a nulla kibocsátás szerintük egyszerűen elérhetetlen.

A levélben ezenkívül kiemelték, hogy a lisszaboni szerződés és a tény, hogy az EU tagállamai az Euratom ügynökséget is létrehozták, további erős jelzés az EU intézményei számára arról, hogy az atomenergia fejlesztését segíteniük kell.

Az aláírók szerint a von der Leyen vezette Bizottság eddig csupán akadályozta mindezt.

Azt is hozzátették, hogy minden tagállam szabad szuverén döntése kell legyen, hogy a megújuló, vagy például a nukleáris energia felhasználásával kívánja elérni 2030-re a zéró kibocsátást, és 2050-re a klímasemleges, fenntartható gazdaságot.

Szerintük a módszerről az Európai Bizottság nem dönthet helyettük.

Mint olvasható, Franciaország például továbbra is elektromos áramellátása 75 százalékát biztosítja nukleáris forrásból. Rajtuk kívül jelenleg Bulgária, a csehek és Lengyelország is éppen új atomerőműveket épít. Orbán Viktor már 2019 decemberében, amikor a magyar klímastratégiáról beszélt, ugyancsak annak szerves részeként említette, hogy a „tiszta atomenergiához” fordulnak majd a megújulók mellett. Erre már csak azért is szükség lehet, mert Paks II fejlesztését sem szívesen állítaná le a kormány.