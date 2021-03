Tovább emelkedhet az olaj ára

Az olajexportáló országoknak (OPEC+) a termelési kvóták szinten tartásáról szóló váratlan döntése lassíthatja a gazdaságok járvány utáni felpörgését, ami az olajkeresletet is csökkentheti. A szakértő szerint 75‑80 dollárig drágulhat az év közepére a nyersolaj.

A globális gazdasági növekedést is veszélyezteti az OPEC+ legutóbbi döntése a kitermelés alacsonyan tartásáról az indiai gáz- és olajügyi miniszter, Dharmendra Pradhan szerint. A miniszter azt mondta a Reutersnak, hogy

az olajárak várható emelkedése aláássa a világ második legnépesebb országának fogyasztásnövekedését, és ezzel a fellendülés ütemét is lassítja.

Emlékeztetett arra, hogy India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, és sokkal érzékenyebb a magas árakra, mint Európa vagy Észak-Amerika. A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének döntése után az amerikai típusú WTI nyersolaj hordónkénti ára éves árcsúcsára, 65 dollár fölé emelkedett. Az északi-tengeri Brent pedig 68 dollár fölé drágult. Idén egyébként összesen több mint harmadával nőtt a fekete arany hordónkénti ára. Pradhan szerint az olajtermelők csak a kínálat növelésével tudják támogatni a globális gazdaság megerősödését. India egyébként olajának mintegy 84 százalékát importálja, több mint ötödét a Közel-Keletről szerzi be. Az OPEC ülésén pont a szaúdi energiaügyi miniszter érvelt a legerőteljesebben a kitermelés alacsony szinten tartása mellett: Szalmán bin Abdel-Aziz herceg azt mondta, a kitermelőknek szárazon kell tartaniuk a puskaport. India többszöri termelésnövelési kérelmére pedig úgy reagált, hogy az országnak hozzá kell nyúlnia a tavaly alacsony áron megvásárolt készleteihez.

Valóban visszafoghatja a keresletet a kőolajtermelők döntése

– mondta a Világgazdaságnak Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője. Szerinte a nyersolaj ára több tényező miatt rövid és középtávon is emelkedhet. Rövidtávon a gazdaságok nyitása és zárása határozhatja meg az alappályát. Míg a nagy fogyasztó Egyesült Államokban épp enyhítenek a korlátozásokon, addig Közép-Európában a szigorítás a jellemző. Európa nyugati fele óvatos nyitásban van, ahogy Ázsia is. Összességében Pletser szerint

rövidtávon a globális átoltottság növekedésével a fogyasztás emelkedése várható, ami tovább hajthatja az olaj árát.

Bár folyamatosan tör előre az elektromos autózás, globálisan alacsony szinten van még, ezért nem fogja vissza az olajkeresletet. A szakértő szerint

a személyautó-használat növekedése már évek óta megállt Európában, ugyanakkor Ázsiában dinamikusan nő, ahogy Afrikában is. Ez pedig az olajkereslet növekedését vetíti előre, vagyis a piaci árat is felfelé mozdítja el.

Napjainkban Európában a határok lezárása miatt csökkent a légi közlekedés üzemanyagigénye, de ha a járatok újraindulnak, az a mostani háromszorosára növeli a szektor keresletét. Az Egyesült Államokban és Ázsiában már most látható a trendforduló, és érezhető az igények növekedése.

Pletser Tamás szerint

az év közepére 70-75 dollár körüli hordónkénti árszinttel lehet számolni.

Európában és az Egyesült Államokban is felfelé srófolhatja az üzemanyagok árát az is, hogy összetételükben növelni kell a drágább biokomponensek arányát a fosszilis alkotórészekkel szemben. Emellett Pletser Tamás hozzáfűzte, hogy a magyar jövedéki adó emelésével is számolni lehet, ugyanis a fogyasztás viszonylag állandó, és a járvány miatt tetemesre hízó költségvetési hiány csökkentésének egyik hatékony módja lehet az üzemanyagárakba beépített adó növelése.