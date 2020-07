Tovább is élhet a Mátrai Erőmű Zrt. három blokkja

Megvan az elvi lehetősége, hogy a Mátrai Erőmű Zrt. (MERT) harmadik blokkja akár 2029. december 31-ig működjön. Még nincs engedélye, mert az erre vonatkozó kérelmet csak az üzemideje lejárta előtti öt éven belül lehet beadni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH), sőt, erről a lépésről még döntés sincs.

Az előzetes dokumentumokat azonban megkapta a MEKH, az említett kérelem pedig akár már a jövő év elején is beérkezhet hozzá

– minderről Orosz Zoltán, a társaság stratégiai igazgatója beszélt a Világgazdaságnak a hazai lignitvagyon – az ország egyetlen nagy mennyiségben rendelkezésre álló és folyamatos termelést lehetővé tévő energiahordozója – 2025 utáni hasznosítási lehetőségei kapcsán. Orosz Zoltán hangsúlyozta, hogy számos kérdésre, így az üzemidő-hosszabbításra is a társaság most zajló, száznapos átvilágítása során születhet válasz a következő hetekben, hónapokban.

A társaság éves jelentése szerint az előbbiek kiegészíthetők azzal, hogy a négyes és az ötös blokk üzemideje is kitolódhat 2029 végéig.

Az alaphelyzet már ismert: az öt lignitblokk üzemideje 2025 utolsó napján lejár, szenet pedig nagyjából addig termelnek a MERT bányái, ameddig az erőműnek szüksége van rá.

Ahhoz, hogy az energiatermelés 2025 után is hadra fogható legyen, konzervált, üzemeltethető bányára és ugyanilyen erőműre van szükség. Ám mivel a bánya falát csak addig szabad meredeken tartani, amíg folyik a termelés, a területet egy bizonytalan hosszúságú leállás esetén lankásítani kell. Később az ilyen ellaposított területen is folytatható a bányászás, már volt is példa felhagyott terület újbóli üzembe vételére