Gyorsan nőnek a technológiai kiadások

A tavalyi 1100 milliárd dollár után idén már 1300 milliárd dollárt költhetnek világszerte a digitális átálláshoz kapcsolódó technológiákra (hardver, szoftver és szolgáltatások) a vállalkozások, illetve egyéb szervezetek az IDC előrejelzése szerint.

Ez 16,8 százalékos emelkedés, ám a piackutató cég prognózisa alapján elmondható, hogy a következő években még tovább gyorsul az említett összeg növekedése. Az éves átlagos bővülés 17,9 százalékos lehet 2021-ig, amikor globálisan már 2100 milliárd dollárt fordítanak arra, hogy megvalósítsák a digitális átállást.

Idén főleg olyan megoldásokra költenek majd a cégek és szervezetek, amelyek támogatják a teljesen új vagy további elemekkel bővített működési modell bevezetését. Emögött az áll, hogy a globális verseny miatt ugrásszerűen megnőtt az igény a működési hatékonyság növelésére, valamint arra, hogy gyorsan reagáljanak a változó piaci feltételekre. Az ezt segítő technológiákra idén várhatóan 662 milliárd dollárt fordítanak világszerte.

A második legnagyobb tételt, 326 milliárd dollárt olyan megoldásokra költik az IDC előrejelzése szerint, amelyek támogatják a kapcsolattartás területén megvalósuló innovációkat. Ennek eredményeként teljesen átalakul az, ahogyan a fogyasztók, az üzleti partnerek, a munkavállalók, illetve a hálózathoz csatlakoztatott eszközök kommunikálnak egymással. Mindez azzal is jár, hogy jelentős előrelépés történhet az egyedi igények kiszolgálásában, legyen szó akár magánszemélyről, akár vállalati ügyfélről. Az információ gyűjtése és feldolgozása továbbra is kulcsfontosságú feladat lesz, hiszen ez a gyorsabb és jobb döntéshozatal támogatása mellett a céges működés optimalizálásában, valamint az új termékek és szolgáltatások bevezetésében is meghatározó szerepet játszik. Az IDC prognózisa szerint a hozzá kapcsolódó technológiákra idén globálisan 240 milliárd dollárt költenek majd.

A piackutató cég megvizsgálta azt is, hogy mely iparágak fordítják a legnagyobb összeget 2018-ban a digitális átállásra. Az elemzés szerint a gyártásban, az üzleti szolgáltatások területén, valamint a szállítmányozásban, közlekedésben érintett vállalkozások költik majd a legtöbbet e célra. Ám a leggyorsabban az építőipari cégek növelik a digitális átállásra szánt büdzsét a 2021-ig terjedő időszakban, évente átlagosan 32,1 százalékkal. A kiskereskedelmi vállalkozások körében 21,9, míg az egészségügyi szolgáltatóknál 21,7 százalékos lehet az átlagos éves növekedés az előrejelzés szerint.

Az IDC tanulmányából kiderül, hogy az Egyesült Államokban fogják a legtöbbet költeni a digitális átállásra, 437 milliárd dollárt, de nem sokkal marad el az Ázsia/Óceánia térség sem, ahol (Japánt nem számítva) 412 milliárd dollárt fordítanak rá.