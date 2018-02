Hamarosan hozzánk is megérkezik az LG V30

Február 5-én kezdik forgalmazni itthon az LG prémiumkategóriás telefonját, a V30-ast. A készülék az induláskor kizárólag a Media Marktban lesz kapható, arról azonban még nem kaptunk információt, hogy mennyibe kerül majd az eszköz. A 6 colos, P-OLED FullVision kijelzővel ellátott telefont tavaly ősszel, az IFA-n mutatta be a gyártó, a mobil elsősorban a multimédiás funkcióival keltett figyelmet. A P ebben az esetben, a plasticot, vagyis a műanyagot jelenti. A technológia különlegessége, hogy a pixelek az üvegnél lényegesen strapabíróbb műanyag lapban kaptak helyet.

Az okostelefon-piacon meghatározó trendnek megfelelően az LG V30-asnál is törekedtek arra, hogy minél keskenyebb legyen a keret: a felső perem 20, az alsó 50 százalékkal lett vékonyabb, mint a V20-asé, és a logó is a hátoldalra került, hogy a kijelző nyújtotta látvány az előlapon még nagyobb teret kaphasson. A mindössze 7,3 milliméter vastagságú készülék meglepően könnyű, csupán 158 grammos, de nem csak ezért kezelhető könnyen egy kézben tartva: a 18:9 arányú telefon nyújtottabb, mint az átlagos 16:9 képarányú telefonok, úgyhogy a képernyőt két egyenlő részre osztva egyszerre két alkalmazást is kezelhetünk.

Az LG V szériás mobiltelefonjai mindig is nagy hangsúlyt fektettek a multimédiás funkciókra, a V30-as új, Cine Video módjában például tizenötféle filmes effektus érhető el.

A videofelvétel előtt a felhasználók egyszerűen választhatnak színt és stílust, így például romantikus, vígjáték- vagy thrillerhangulatú filmet is készíthetnek. A Point Zoommal nemcsak a képernyő közepére, hanem a kép bármelyik pontjára rá lehet közelíteni felvétel közben, ami új távlatokat nyit a mobiltelefonos filmkészítésben. A készüléken a filmnézés is egészen új élményt kínál, hiszen a telefon HDR 10-es tartalmakat támogató FullVision OLED-kijelzőjén a mozgóképek elképesztő minőségben jelennek meg.

A V30-ast az LG korábbi csúcsmodelljeihez hasonlóan dupla kamerarendszerrel szerelték fel, a telefon hátoldalán egy 16 megapixeles normál és egy 13 megapixeles széles látószögű kamera kapott helyet. A világon elsőként a V30-asba került f/1,6-os rekeszértékű kamera – ez azt jelenti, hogy 25 százalékkal több fény jut a szenzorba, mint egy átlagos f/1,8-as kamera esetében, így az LG V30-as korlátozott fényviszonyok mellett is részletgazdag fényképeket készít. Kameramoduljának vastagságát 50 százalékkal sikerült csökkenteni az elődmodellhez képest, ezért az objektív immár szinte teljesen belesimul a készülék hátlapjába. A készülék Snapdragon 835 processzorral, 3300 milliamperórás akkumulátorral és 4 gigabyte RAM-mal érkezik a magyar piacra.