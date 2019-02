A Magyar Telekom optimistán látja a piaci változásokat

A Magyar Telekomnál idén némi bevétel visszaesést várnak, és változni fog a bevételek összetétele.

A Magyar Telekom felkészülten és magabiztosan várja az idei piaci változásokat – mondta Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója pénteken Budapesten sajtóbeszélgetésen.

Rékasi Tibor szerint a magyar piac koncentráltan él meg néhány változást 2019-ben, amivel a Vodafone-UPC egyesülésre, a Telenor tulajdonosváltására, és a 4iG megjelenésére utalt. A Digi-Invitel egyesülés mellett pedig évek óta várják a Digi mobilszolgáltatásának elindulását, mindezek együtt érintik a teljes piacot – tette hozzá.

A vezérigazgató a tavalyi évről szólva kiemelte:

2018-ban a cég egyik legnagyobb célja a hálózatépítés volt, a gigabitképes hálózat létrehozása az országban mindenhol.

Jelentős az új hálózatok építése, a meglévő hálózatokat pedig ahol lehetséges technológiai-műszaki fejlesztéssel teszik gigabitképessé.

Jelenleg országszerte több mint 3,5 millió elérés van, amely másodpercenként legalább 30 megabit sebességű és ebből közel 1 millió gigabitképes végpont

– mondta.

Közölte azt is, hogy a Telekom piacvezető minden lakossági területen, az integrált szolgáltatásokban is.

A vezetékes internet előfizetők száma 6,9 százalékkal nőtt, 1,1 millióra, a vezetékes tv-előfizetőké 6 százalékkal 1,08 millióra, a mobil előfizetők száma 0,7 százalékkal 5,3 millióra emelkedett.

Kiemelte: a lakossági mobil adatforgalmazásban 90 százalékos volt a növekedés tavaly, az átlagforgalmazás ügyfelenként havi 2,7 gigabájtra nőtt. A forgalom 38 százalékát a korlátlan csomagok adják. Tavaly az előrefizetéses ügyfelek körében is nőtt több mint 60 százalékkal az adatfelhasználók száma, ez is hozzájárult az átlagos adatfelhasználás növekedéséhez.

Szabó János gazdasági vezérigazgató-helyettes azt emelte ki, hogy kedvező évet zárt a vállalat 2018-ban minden tekintetben, ami a számokban is tükröződik. Az elmúlt öt év a tartós növekedésről szólt, minden fő mutató folyamatosan javul. A cég stratégiáját folyamatosan a piaci változásokhoz igazítják, ezzel tudják vállalni, hogy a növekedés fenntartható.

Az idén némi bevétel visszaesést várnak, és változni fog a bevételek összetétele, mivel a készülékcserék visszaesése miatt nem számolnak az eszközértékesítések 2018-ashoz hasonló növekedésével – mondta. Hozzátette:

a készülékértékesítések világszerte csökkenést mutatnak.

Jelezte azt is, hogy a közzétett várakozásaik szerint az idei mérsékelt csökkenés után 2021-ig a csoport szintű bevételek a változatlan szinten maradnak. A beruházásokban (CAPEX) 2019-ben is az előző évihez hasonló, 91,8 milliárd forint körüli költést terveznek, és a hálózatfejlesztést továbbra is kiemelten kezelik.

Az igazgatóság 2019-es üzleti év utáni, részvényenkénti 27 forintos osztalékjavaslata feltételének nevezte, hogy a külső szabályozói környezetben nem történik lényeges változás.

