Amerika a TikTok betiltásán dolgozik

Az amerikai kormány gőzerővel dolgozik azon, hogy kitilthassa az államokból a TikTok-ot – írja a CNN. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter meglehetősen indulatosan nyilatkozott a kínai alkalmazással kapcsolatban:

csak akkor töltsék le ezt az appot, ha mindenképpen információt akarnak szolgáltatni magukról a Kínai Kommunista Pártnak.

Pompeo azt is hozzátette, hogy nem tudják garantálni a felhasználók adatvédelmi biztonságát, így mindenképp lépni kell. Elmondta azt is, hogy korábban már az ismert hekkercsoport, az Anonymous is figyelmeztetett azzal kapcsolatban, hogy a TikTok nem más, mint

egy kiváló marketinggel menedzselt vírusapp, ami arra szolgál, hogy a kínai állam minél több információt tudjon gyűjteni.

Pompeo azt is kijelentette, hogy a TikTok mellett más kínai alkalmazásokat is betiltana, s az adatvédelmi szempontokon felül emögött minden bizonnyal a már régóta húzódó kínai-amerikai feszült viszony áll.

A TikTok tiltása minden bizonnyal sok felhasználót érzékenyen érintene, ugyanis idén csak az első negyedévben több mint 315 millióan töltötték le az alkalmazást, világszerte pedig már több mint 1 milliárd letöltésnél járnak.