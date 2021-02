Az 5G felé haladnak az internetszolgáltatók

További hálózatfejlesztéseket terveznek az internetszolgáltatók Magyarországon, mivel a kijárási korlátozások bevezetése, és a távmunka általánossá válása miatt az adatforgalom átlagosan 30 százalékos emelkedését mérték a hálózataikon – közölték a cégek az MTI érdeklődésére szerdán.

A Telenor hálózatán a tavaly márciusi kijárási korlátozások bevezetése után hirtelen mintegy 30 százalékos adatforgalmi növekedést mértek.

A lezárások nem csak a hálózati adatforgalmat növelték meg, hanem megváltozott az internethasználat helyszíne is, a korábban zsúfolt csomópontok kiürültek, az alvó városokban hirtelen megnövekedett a forgalom. Ezekre azonnal reagálva több mint 200 helyszínen finomhangolták a hálózatot. Az első időszak forgalom-növekményéhez képest az internetezési láz az év második felére valamelyest csökkent, de az évről-évre megszokott növekvő adatforgalmi tendenciát 2020 második fele még így is felülmúlta.

Egy mobilszolgáltató „békeidőben” is folyamatosan fejleszti és hangolja a hálózatát

a folyamatosan változó területi és mennyiségi igényekhez igazodva, a járvány miatt mindezt gyorsabban és nagyobb léptékben kellett megtenni. Az alkalmazott technológia lehetővé tette a nagymértékű növekedés magas szintű kiszolgálását, a Hipernet hálózat kiválóan vizsgázott, de a fogyasztói igények tovább fognak növekedni, így további beruházásokra van szükség – írták.

A Telenor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) aukcióján már 2020 májusában megszerezte Magyarországon a legnagyobb egybefüggő, 140 MHz-es frekvenciablokkot a 3600 MHz-es tartományban, ami elsősorban a szupergyors hálózat kiépítését segíti, idén pedig jelentős sávot szerzett a 900 MHz-es tartományban, ami további területi lefedettség kiépítését teszi lehetővé akár a legmodernebb technológiákkal.

A Telenor hangsúlyozta, hogy hosszú távú beruházásai az elmúlt években és a következő időszakban több tíz milliárd forintot tesznek ki.

A Vodafone Magyarország azt közölte: a hálózatfejlesztési munkálatokra kiemelt figyelmet fordítanak,

és mindent megtesznek, hogy az ügyfelek zavartalanul kapcsolatban maradhassanak szeretteikkel, dolgozhassanak, tanulhassanak. Folyamatosan figyelik a hazai járványhelyzet változásait és a kormánnyal szorosan együttműködve alakítják ki az intézkedéseket a lakosság és a cégek hatékony támogatásához a koronavírus jelenlegi szakaszában is.

A cég a vezetékes és a mobilhálózatán egyaránt átlagosan 30-40 százalékos forgalomnövekedést mért a koronavírus-korlátozások bevezetése óta. A Vodafone Magyarország annak érdekében, hogy a távmunka és távoktatás alatt is biztosítsa ügyfeleinek a zavartalan munkavégzést, az elmúlt időszakban több milliárd forintos beruházásokat hajtott végre, amivel a hálózatait fejlesztette, illetve a hálózatkapacitást bővítette. A szolgáltató minden szükséges karbantartást és fejlesztést igyekszik úgy véghezvinni, hogy

abból a munkálatok alatt az ügyfelek a lehető legkevesebbet érzékeljenek.

A Vodafone Magyarország 2021-ben is folytatja a hálózatfejlesztési munkálatokat, amelyek közül kiemelt prioritást élvez az 5G hálózat további fejlesztése. Az 5G még szélesebb elterjedését idén további megyeszékhelyeken megvalósuló hálózatfejlesztéssel és vállalati ügyfeleknek biztosított privát hálózatok létesítésével tervezik – hangsúlyozták.

A DIGI csúcstechnológiás, optikai hálózata (1000MB/s) biztosítja azokat az előnyöket, amelyeknek köszönhetően az előfizetők zavartalanul élvezhetik a minőségi szolgáltatásokat – írták. Az a céljuk, hogy minden előfizető otthonába eljusson a száloptika, hiszen ez a technológia jelenleg a legkorszerűbb. Ennek a költségét a cég nem közölte, azt írták: egyetlen forint sem kidobott pénz, amit a hálózatuk fejlesztésére, vagy adott technológiai probléma, például túlterhelés elhárítására költenek. Idén is gőzerővel dolgoznak a gerinchálózat, valamint a mobilhálózat bővítésén és lefedettségének sűrítésén, 2021 a technológiai fejlesztések éve – közölték.

A Magyar Telekom is jelentős forgalombővülésről számolt be.

Azt írták, a Telekom vezetékes és mobil hálózata tavaly, a koronavírus első hulláma alatt a távmunka és távoktatás következtében extrém módon megnövekedett forgalmat is jól bírta. Az első hullám csúcsidőszakában (2020. tavasz) a vezetékes hangforgalom 75 százalékos, a mobil hangforgalom 45 százalékos, a vezetékes és mobil adatforgalom pedig egyformán nagyjából 30 százalékos megugrást mutatott. A megnövekedett terhelés időszakában kiemelten nagy figyelmet szenteltek a hálózataik felügyeletére, a gyors hibaelhárításra. Ahol pedig szükséges és arra lehetőség volt, kapacitásbővítéssel is éltek, és a mostani, második hullám során is így tesznek – írták.