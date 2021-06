Hiába ment Trump, nincs kint a vízből a TikTok

Joe Biden elnöki rendelete, mely az amerikai adatok védelmét szolgálja a kínai alkalmazásokat az adatvédelem komolyabban vételére sarkallhatja, ám idézésekben és az alkalmazások betiltásában is kicsúcsosodhat – írja a Reuters.

Az amerikai elnök által június 9-én kiadott rendelet Trump korábbi rendeletét váltja, mely ugyan betiltotta volna aTikTok mellett a WeChat vagy az AliPay alkalmazásait, ám nem állt meg a bíróságon.

A mostani adminisztráció azonban osztja az előző kormány aggodalmait, így a kereskedelmi minisztérium dönthet majd az olyan alkalmazásokról, melyek alkalmasak lehetnek arra, hogy

külföldi, ellenséges hatalmak amerikaiak széles köréről gyűjtsenek adatokat.

A kereskedelmi minisztérium először idézéseket küld az érintett cégeknek az adatkezelésük kapcsán, majd azok vizsgálata után tárgyalásokat folytat azok változtatásáról vagy

akár be is tilthatja azokat.

Az amerikai hatóságok igyekeznek a szövetségeseiket is hasonló lépésekre rávenni. A mostani rendelet nem nevez meg cégeket ugyan, ám ennek eredményeként a Trump féle tiltással szemben több cég is fennakadhat a szabályozáson és a bíróságon is könnyebben végrehajtható lehet. Biden június elején 59 kínai vállalat ellen hozott büntetőintézkedéseket, jelezve, hogy Kínával szemben Trumphoz hasonló hangot tervez megütni.