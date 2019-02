Négy gyerekből három több órát netezik naponta

A tizenéveseknek a rádióhallgatásnál vagy az olvasásnál is fontosabb, hogy napi több órát lógjanak a neten – derül a Magyar Tinik a Neten c. felmérésből.

A Be Social arra volt kíváncsi, mennyiben mások a tinédzserek online szokásai, ezért több mint 9000 18 év alatti fiatalt kérdezett meg online.

A tizenévesek több mint háromnegyede, 78 százaléka napi 3 óránál többet internetezik, de sokan még 4 óránál is többet töltenek a világhálón lógva.

A megkérdezett tizenévesek leggyakrabban okostelefonon neteznek, asztali számítógépet csak 6 százalékuk, okosórát csak 3 százalékuk használ. Az e-mailezés már nem a mai fiatalok műfajának számít: egyharmaduk nem igazán használ e-mailt, míg 50 százalékuk ritkán, csak hivatalos ügyekben. A kommunikáció ma már főleg a közösségi médiában, a chatcsatornákon zajlik közöttük.

Az utóbbi években a hírfogyasztási szokások is átalakultak, ez kihat a most felnövő generációra is – a felmérés válaszadóinak csupán egyharmada mondta, hogy szívesen olvas híreket, 40 százalékukat már inkább csak a szórakoztató jellegű, sztárokkal kapcsolatos hírek érdeklik.

A tinédzserek megosztottak az adatvédelem és netbiztonság kérdésében:

egy részük láthatóan tudatos és igyekszik megtenni különböző óvintézkedéseket, más részük viszont meglehetősen lazán kezeli a kérdést.

Hogy a mai tizenéveseknek nagyon is körültekintőnek kell lenniük, ha netes biztonságról van szó, azt az is bizonyítja, hogy a megkérdezettek 44 százaléka mondta azt, hogy volt már olyan érzése a közösségi médiában, hogy zaklatják. Ráadásul minden 10. válaszolóval ez többször is előfordult.