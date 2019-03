Kanadát perli a Huawei pénzügyi vezetője

Beperelte a kanadai államot a Huawei kínai távközlési óriáscég pénzügyi igazgatója, mert szerinte a kanadai hatóságok súlyosan megsértették alkotmányos jogait, amikor tavaly decemberben őrizetbe vették, majd óvadék ellenében szabadon engedték az országban – közölték hétfőn ügyvédei.

Meng Van-csou jogi képviselői azt mondták, hogy kártérítési pert kezdeményeztek pénteken Brit Columbia tartomány legfelsőbb bíróságán a kanadai állam, a határőrség és a rendőrség ellen. Keresetük szerint a hatóságok letartóztatása nélkül azonnal elvették elektronikus eszközeit, és törvénytelenül megtekintették tartalmukat.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma januárban vádat emelt a Huawei és pénzügyi igazgatója ellen.

Az amerikai hatóságok több szálon folytatnak vizsgálatot a cég ellen. Azzal vádolják, hogy leányvállalatai segítségével megsértette az Irán elleni szankciókat, valamint azt feltételezik, hogy műszaki és kereskedelmi titkokat lopott el amerikai cégektől.

Meng Van-csou tagadja az amerikai kormányzat vádjait, és harcol az Egyesült Államoknak történő kiadatása ellen. A Huawei szerint „indokolatlanul üldözik” a vállalatot, ezért kérte, hogy Washington vonja vissza a letartóztatási parancsot, Kanada pedig ne adja ki őt az Egyesült Államoknak.

A pénzügyi igazgató perét a kanadai állam ellen aznap kezdeményezte, hogy a kanadai igazságügyi minisztérium bejelentette:

Washington elegendő bizonyítékot mutatott be ahhoz, hogy megkezdjék a kiadatási eljárást, amelynek végén várhatóan kiadják Menget az Egyesült Államoknak. Ennek első lépéseként március 6-án meghallgatást tartanak, amikor kitűzik a határozathozatal idejét.

Pénteken Kína ottawai nagykövetsége elítélte a legutóbbi kanadai döntést, és tiltakozott a jogi eljárás folytatása ellen. A képviselet közleménye szerint politikai üldöztetésről van szó. Szombaton a kínai külügyminisztérium is bírálta Kanadát, amiért úgy döntött, hogy elindítja az Egyesült Államok által kért kiadatási eljárását.

A Huawei az Egyesült Államok kormányát is készül beperelni a texasi keleti körzeti bíróságon – írta hétfőn a The New York Times az ügyet ismerőkre hivatkozva.

A lap szerint úgy tűnik, a Huawei azt róná fel a bíróságon, hogy a vállalatnak a piacról történő kizárása a parlament által bírói tárgyalás nélkül hozott határozat polgári jogoktól vagy vagyontól való megfosztásról.

Hétfőn a kínai kormány szóvivője azt vetette az Egyesült Államok szemére, hogy kettős mércét alkalmaz, amikor azt állítja, hogy a kínai törvények írják elő a Huawei cég számára más országok információs biztonságának megsértését.

Csang Je-szuj azt mondta, hogy amerikai tisztviselők szövegösszefüggéséből kiragadva idéztek egy részt a kínai nemzetbiztonsági törvényből, a kínai vállalatokkal összefüggésben pedig „rájátszanak” az úgynevezett biztonsági kockázatokra. A 2017-ben született törvény más országok tapasztalatára építve védi az emberi jogokat, továbbá egyének és szervezetek törvények adta jogait – mondta.

Az ilyenfajta politikai eszközökkel történő beavatkozás a gazdasági tevékenységbe sérti a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszerét, és felbomlasztja a tisztességes versenyre épülő nemzetközi piac rendjét. Ez tipikus példája a kettős mérce alkalmazásának – szögezte le a kínai kormány szóvivője.