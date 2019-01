Koppenhága után jöhet a Szilícium-völgy

A Szilícium-völgybe repülhet egy magyar startup, miután megnyerte a Global Forum konferenciához kapcsolt nemzetközi pitch versenyt Koppenhágában. A Safeskin csapata az Input Program révén juthatott el a dán fővárosba, miután első lett a hazai selejtezőn – a program egyik kiemelt célja a magyar startupok nemzetközi piacra juttatása. Tavaly az Aeriu csapata képviselte Magyarországot, méghozzá szintén sikeresen, hiszen az előkelő harmadik helyet szerezte meg.

Sohajda Júlia, a Safeskin társalapítója, üzletfejlesztési vezetője elégedetten nyilatkozott a Világgazdaságnak a verseny után. Elmondta, hogy nem csak a zsűrinek tudták bemutatni termékeiket a konferencián, hanem olyan embereknek, cégeknek is, akik nem voltak ott a versenyen. A zsűri igen vegyes volt: világbanki felső vezető, dán önkormányzat és szilícium-völgyi szakember is tagja volt. Főként a sales, a marketingstratégia, a gyártás, a profitlehetőségek, valamint a későbbi termékekkel kapcsolatban kaptak kérdéseket a versenyen, melyen amerikai inkubátor programban való részvételt, valamint ügyvédi- és, marketing tanácsadási szolgáltatásokat is nyertek.

Több terméküket már gyártják, az első darabok már megérkeztek, sőt, az értékesítés is elkezdődött.

Az egyik termékük egy extrém ütésálló, de mégis nagyon vékony iPhone-ra való telefontok, míg

a másik az egy lopásbiztos, értékelhagyás ellen kialakított bluetooth-alapú eszköz.

Utóbbi neve Eye, mint őrzőszem, amely akármilyen értéktárgyra ráhelyezhető, és védi azt a lopástól, elhagyástól. A következő termékük egy lopásbiztos telefontok lesz, amellyel első körben szintén az iPhone-ra szereztek licencet, de tervezik, hogy más, androidos okostelefonhoz is gyártanak majd hasonlókat. „A tok esetében főként a nagyobb értékű telefonok jelentik a célpiacot, mert leginkább ezeket védik a felhasználók” – fogalmazott Sohajda Júlia.

A cég üzletfejlesztési vezetője lapunknak elmondta, hogy a versenyen sok tapasztalattal lettek gazdagabbak. „Mindig érdekes, hogy mire kíváncsi a zsűri” – tette hozzá. A networking egy startup életében mindig nagyon fontos.

Több olyan kapcsolatot is kötöttünk, ami hosszú távon biztos, hogy előbbre fog minket vinni

– összegzett a Safeskin társalapítója. Termékeik már elérhetők, de a csapat B2B értékesítéssel is foglalkozik – jelenleg Izraelben dolgoznak partnerkapcsolatok kialakításán. A cég következő lépése egy újabb körös tőkebevonás a marketing és értékesítési tevékenységek növelése érdekében, amely elengedhetetlen az exponenciális növekedéshez.