Közel két és fél millió okostelefont adtak el Magyarországon

Tavaly 6,6, százalékkal több okostelefont adtak el Magyarországon, mint egy évvel korábban. Az utolsó negyedévben 704 ezer készüléket értékesítettek.

A hazai okostelefon piacon éves összehasonlításban 6,6 százalékos növekedés volt 2018-ban. Az utolsó negyedévben 704 ezer készüléket adtak el, ami 1,7 százalékkal teljesítette túl az előző év utolsó negyedévét. Éves szinten 2,47 millió darab készülék eladásáról van szó, ebből is látszik mennyire fontos szerepet játszik az utolsó negyedév – mutatott rá Sztupár Andrea a GfK Hungária, Market Insight terület vezetője. Hozzátette: a nagykijelzős készülékek (ún phabletek) már 44 százalékot képviseltek 2018-ban, ami jelentős előrelépés a korábbi évekhez képest. Azaz folyamatos eltolódás tapasztalható a nagyobb értékű, nagy kijelzős telefonok irányába.

Globális szinten egyébkén az 1,2 ezer milliárd dollár értékű műszaki fogyasztási piac hatómotorjának továbbra is a mobiltelefonok és az viselhető kiegészítők számítanak, amelyek 44 százalékos részesedést tudhatnak magukénak.

Jóllehet, az okostelefonok iránt mutatkozó globális kereslet 2018-ban 3 százalékkal 1,44 milliárd darabra mérséklődött, az forgalom nem lanyhult és értékben elérte az 522 milliárd dollárt – állapítja meg közleményében a GfK Hungaria piackutató intézet.

Bár a prémium szegmens a növekedést hajtja, az újabb innováció továbbra is hiányzik A 2018-ban eladott okostelefonok mintegy 12 százalékát (2017-ben: 9 százalék) kínálták 800 dollárnál is magasabb áron. A 150-400 dolláros közepes árszintet képviselő szegmens továbbra is fontos versenytér: a 2018-ban globálisan eladott készülékek 46 százaléka (2017-ben: 44 százalék) e szegmensbe tartozik.

A viselhető kiegészítők 2018-ban további erőteljes növekedést mutattak: 2017-hez képest az irántuk mutatkozó kereslet 16 százalékkal, értékforgalmuk pedig 35 százalékkal növekedett. A keresletet a SIM-kártyás okosórák hajtották, amelyek az e kategóriába tartozó termékekből forgalmazott érték többségi részét – 17 százalékát – adták a 2017-ben regisztrált 8 százalékkal szemben.