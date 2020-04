Magyar fejlesztés révén utalhatnak egymásnak a viberesek

A magyar fejlesztésű Moneytou-nak köszönhetően díjmentesen utalhatnak egymásnak a Viber felhasználók.

A Viber üzenetküldő applikáció alatt működő Moneytou fizetési lehetőség használatát május 31-ig díjmentessé tette a felhasználók számára a szolgáltatást üzemeltető NeoPay Kft. Az akció nem csak az online fizetési megoldások népszerűsítését szolgálja, hanem a készpénzes tranzakciók visszaszorítását is segíti a járvány ideje alatt – olvasható a társaság közleményében.

Regisztrációs, számlanyitási és számlavezetési díjak ugyan eddig sem terhelték a Moneytou azonnali pénzküldési szolgáltatását, de mostantól május 31-ig átvállalja a tranzakciós díjakat a szolgáltatást üzemeltető NeoPay Kft.

Ez a közleményük szerint a gyakorlatban azt jelenti, hogy ebben az időszakban a Moneytou-val bármilyen Viber felhasználó költségek és mindenféle érzékeny adatok megadása nélkül küldhet pénzt más viberezőnek. A pénzmozgás a felhasználók bankszámlái között – illetőleg bankkártyáik által hitelesítetten – történik, tehát sem a Viber, sem a Moneytou bővítmény, sem pedig a NeoPay nem kezel közvetlenül pénzt. A szolgáltató nem tesz különbséget a meglévő ügyfelei és az akció során csatlakozó új felhasználók átutalásai között, így akár hárommillió magyar Viber felhasználó élvezheti a díjmentes átutalás előnyeit.

A járvány idején különösen fontossá vált a személyes kontaktusok kerülése, ami felgyorsítja a digitalizáció amúgy is bámulatos ütemű terjedését számos területen, a távmunkától a távoktatáson át a házhozszállításig. A készpénzforgalmat egyébként is évek óta igyekeznek visszaszorítani a szereplők, de a digitális pénzforgalmi megoldásoknak most különös jelentősége lett a járvány terjedésének megelőzésében, hiszen a bankjegyek, érmék és a kapcsolódó infrastruktúra kiváló terepe a fertőzés átadásának.

A Viber felhasználók készpénz érintése nélkül, azonnali teljesítéssel, biztonságosan tudják rendezni egymás között a mindennapos pénzügyi helyzeteket, amelyet most minden kapcsolódó költség átvállalásával igyekszik támogatni a NeoPay júniusig

– idézi a közlemény a cég többségi tulajdonosát, az EXIM Exportösztönző Magántőkealapot kezelő GB & Partners Zrt. igazgatósági tagját, Winkler Balázst.

A Moneytou tavaly kezdte meg működését Magyarországon, a GB & Partners által kezelt alap befektetésének köszönhetően és heteken belül már az ötödik országban indul el a régiónkban.