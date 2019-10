Megint sokan törlik magukat a Facebookról

A #DeleteFacebook, azaz a töröld magad a Facebookról hashtag azután pörgött ismét fel, hogy kiderült, Mark Zuckerberg privát megbeszélést folytatott Tucker Carlson and Lindsay Graham republikánus politikusokkal.

A Cambridge Analytica (CA) politikai adatkezeléssel és -szolgáltatással foglalkozó cég több mint 50 millió Facebook felhasználó személyes adatait használhatta fel engedély nélkül a 2016-os amerikai választásokhoz. Egyes vélemények szerint nemcsak Donald Trump hatalomra juttatásában játszott szerepet a CA, de a tervezettnél jelentősen hosszabbra nyúlt Brexithez is hozzájárult.

Egy külsős cég végezte az adatgyűjtést, amelynek kutatója – ezáltal a történet egyik főszereplője – Aleksandr Kogan, a Cambridge Egyetem pszichológusa egy alkalmazást biztosított az adatok begyűjtéséhez. A felhasználók befolyásolásával egy komplett csapat foglalkozott, bloggerek, pszichológusok, fotósok, kreatívok, videoszerkesztők dolgoztak azon, hogy az emberek minél személyre szabottabb „csomagot” kapjanak. Az eset kirobbanása után a Facebook kitiltotta a közösségi oldalról a botrány főszereplőit.

Szeptemberben aztán újabb adatvédelmi botrányba keveredtek, miután kiderült, hogy

újabb felhasználók adatait lopta el egy hekkercsoport.

A mostani ügy jóval kellemetlenebb az elnőzőnél, annak ellenére, hogy ott politikai vonatkozása is volt az adatlopásnak. Ez esetben ugyanis a felhasználók azon szolgáltatásait is érinti a lopás, ahova a FB-fiókjukkal jelentkeznek be, így például a Spotify, az Instagram, vagy a Tinder.

A Facebook bár nagyon hangoztatja, hogy minden rendben, a felhasználóknak szükségtelen jelszót módosítani, de a userek bizalma megrendült, úgy tűnik, egyre többen kezdenek elfordulni a legnépszerűbb közösségi portáltól.

Bár a 18 és 29 év közötti felhasználók mintegy 44 százaléka törölte magát a Facebookról,

a közösségi portál második negyedéves eredményében ez nem látszik, 2,37 milliárd az aktív felhasználóinak száma. A #DeleteFacebook, azaz a töröld magad a Facebookról hashtag azután pörgött ismét fel, hogy kiderült, Mark Zuckerberg privát megbeszélést folytatott Tucker Carlson and Lindsay Graham republikánus politikusokkal.

A reakciók vegyesek, a Politico megjegyzi, a Twitteren a megannyi Facebookot ellenző poszt mellett, sokan azokat gúnyolják, akik most – mint fogalmaznak – hirtelen demonstratívan elutasítják a közösségi háló használatát és úgy csinálnak, mintha még soha nem hallottak volna Zuckerbergék módszereiről. A republikánusok pedig azért mennek neki demokrata szavazóknak a mikroblogon, hogy miért nem képesek elfogadni, hogy republikánus politikusokkal is találkozhat valaki, abban semmi kivetnivaló nincsen, nem kell túlgondolni.

Breaking: 100% of people tweeting #DeleteFacebook will not delete Facebook. — Mark Dice (@MarkDice) 2019. október 15.

A Facebook-alapító szeptemberben találkozott Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonban, hogy „meghallgassa a politika alakítóinak aggodalmait és megbeszéléseket folytasson az internet várható szabályozásáról”. Jó és konstruktív találkozója volt Donald Trump elnökkel a Fehér Házban – szögezte le cég a szóvivője, ám nem bocsátkozott részletekbe. Hasonlóképpen nem árult el részleteket a találkozóról Trump sem, aki Twitteren mindössze annyit írt, hogy a találkozó kellemes volt. Zuckerberg a találkozót megelőzően a Capitoliumban képviselőkkel és szenátorokkal, köztük republikánus politikusokkal is megbeszélést folytatott.