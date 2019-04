Egy új, középkategóriás autó áráért árulhatják majd az Intel új, brutálisan erős processzorát, amely egyszerre 12 csatornán éri el a gépek memóriáját.

Az Intel Corporation, a világ első számú processzorgyártója egy sorozat új szervercsipet dob piacra, hogy megőrizze vezető szerepét a legnagyobb nyereséget termelő félvezetőszegmensben – jelentette be a társaság San Franciscóban kedden. A cég a Xeon néven bemutatott processzor 90 különböző változatát fogja bevezetni, amelyek közül a legfejlettebb az 56 magos, brutálisan erős Xeon Platinum 9200.

Az új processzor nem kevesebb, mint 12 csatornán képes elérni a gépbe szerelt memóriamodulokat. Ha mindez nem lenne elég, az új szupercsipekből mindjárt kettőt is be lehet rakni egy szerverbe egymás mellé, ami összesen 112 magot és 224 szálat kínál az alkalmazásoknak, 24 csatornán elérve a memóriát.

Az Intel az 56 magos processzor árát egyelőre nem közölte, de az összeg egy új, középkategóriás autó ára közelében lehet – írja a PC Fórum.

Az új Xeon processzorok a cég információi szerint mesterséges intelligenciával működnek, és kapcsolódnak a szintén az Intel által kifejlesztett új típusú memóriához, az Optane-hez, amely kulcsszerepet játszik a komputerek műveleti sebességének növelésében. Az Intel az új termékek bevezetésével meg akarja győzni kiemelt ügyfeleit, például az Amazont, a Google-t és a Microsoftot, hogy továbbra is az általa fejlesztett alkatrészek felelnek meg leginkább az igényeiknek.

Az innováció rendkívül fontos, mert több évtizedes piacvezető pozícióját újra veszélyeztetni kezdték a feltörekvő riválisok.

Az Advanced Micro Devices (AMD) nevű, szintén kaliforniai vállalat új csipjei például egyre jobban meghódítják a piacot, a nagy adatközpontok pedig saját tervezéssel kísérleteznek. Ha az Intel az új szervercsipjeit el tudja adni az új típusú számítógépes műveletek, például a hálózatok létrehozására, az jelentős növekedést generálhat a cégnél. Ebben az üzletágban tavaly a társaság 20 százalékkal 23 milliárd dollárra növelte árbevételét.

A Santa Clara-i székhelyű vállalat eközben újabb elbocsátásokat is bejelentett, mivel egyes tevékenységeit az Infosys nevű indiai információtechnológiai (IT) alvállalkozójához fogja kiszervezni. Azt nem közölték ugyan, hogy pontosan hányan veszítik el az állásukat az IT-részlegen, de a The Oregonian napilap belső forrásokból úgy tudja, hogy több száz munkahely szűnik meg a cégnél. A leépítések több amerikai telephelyet és egy Costa Rica-i adminisztratív központot érintenek. A sajtójelentések szerint az Intel nem költségcsökkentés miatt, hanem inkább belső működésének javítása céljából hajtja végre a kiszervezést. A vállalat korábban is előszeretettel támaszkodott IT-re specializálódott alvállalkozóira a profiljának megfelelő feladatok ellátásában. Az Intelnek világszerte 107 ezer alkalmazottja van.