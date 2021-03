Nagyot nőtt az okoseszközök piacán a Huawei

Több mint 50 százalékkal több viselhető okoseszközt szállított le világszerte a Huawei Technologies 2020-ban az egy évvel korábbihoz képest, amely nemcsak a vállalat, hanem a teljes globális piaci szegmens történetének legnagyobb növekedése is. Közleményük szerint az IDC jelentésében az szerepel, hogy 2020 utolsó negyedévében a közép-kelet-európai, balti és skandináv régióban a Huawei az okosórák piacának élére ugrott.

Mint írták, a vállalat Magyarországon a viselhető okoseszközök piacán megduplázta, a vezeték nélküli fülhallgatók területén pedig megháromszorozta eladásait a tavalyi év egészét tekintve.

A vállalat tavaly 43,5 millió viselhető okoseszközt értékesített, ami 50,7 százalékkal több az előző évinél.

A közép-kelet-európai, balti és skandináv régióban 2020 negyedik negyedévében a Huawei 22 százalékos részesedéssel átvette a vezetést az okoskarkötők és okosórák piacán. A vállalat Magyarországon is kiválóan teljesített tavaly ebben a szegmensben:

megduplázta (104 százalék) eladásait a viselhető okoseszközök terén,

a vezeték nélküli fülhallgatók piacán pedig megháromszorozta (201 százalék) értékesítését 2019-hez képest.

A vállalat sikerei többek között annak is köszönhetőek, hogy nemrégiben nyitották meg a Huawei Health Lab-ot, amely egyfelől teszteli és ellenőrzi az intelligens viselhető eszközöket, másrészt egy professzionális sportegészségügyi elemző és kísérleti részleget is működtet. A K+F laborban a Huawei intelligens viselhető eszközeit 25 különböző terheléses tesztnek vetik alá, és csak a mindegyik tesztet sikeresen teljesítő eszközök kerülnek a piacra. Ennek is köszönhető, hogy a vállalat viselhető okoseszközei az elmúlt évben több elismerést is begyűjtöttek technológiai szaklapoktól a tervezés, a fitnesz szoftverek és a különböző egészségfigyelő technológiák (például véroxigénszint mérés, alvásfigyelés) terén elért fejlődésükért.