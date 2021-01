Pluszköltséget okozott a járvány

A koronavírus-járvány gazdasági hatásai tavaly több mint ötmilliárd forint többletköltséget okoztak a Vodafone Magyarországnak. Tetemes kiadással járt, hogy megerősítse hálózatának teherbíró képességét az ország távműködésre való átállása miatt, ráadásul a védekezés első fázisában adott kedvezmények is bevételkiesést okoztak – közölte a Világgazdasággal a Vodafone Magyarország.

A társaság lakossági ügyfeleinek 2020-as adatigénye megnőtt. Az év legforgalmasabb időszaka december második hete volt, amikor az egy évvel korábbi időszakinál 63 százalékkal több adat fogyott. Karácsonykor majdnem 1,2 milliárd megabyte-ot mobilneteztek az ügyfelek, vagyis az előző karácsonyi időszak több mint másfélszeresét.

Ezzel szemben 2019-ben a legtöbb adatot november utolsó hetében, a Black Friday idején használtak fel az ügyfelek.

Az sms tovább veszített a népszerűségéből, ami elsősorban a csevegőalkalmazások további terjedésének tudható be. A hanghívások volumene minimálisan csökkent, a hívások hossza viszont folyamatosan nő.

A nagyobb adatigény a hálózat kapacitásának bővítését és egyéb hálózatfejlesztést is megkövetelt. E munkákon a távközlési vállalat 2020 márciusától folyamatosan dolgozott, de más fejlesztésekre is nagy hangsúlyt fektetett, folytatódott például a 5G-hálózatának a kiépítése is. Áprilisban további frekvenciákat szerzett 5G-s mobilszolgáltatásai számára az NMHH frekvenciaaukcióján, ezzel folytatódhatott a hálózat további fejlesztése, szigetszerű kiépítése.

A Vodafone egymás után kapcsolta fel a hazai 5G-állomásait, az új generációs mobilhálózat Budapest és Zalaegerszeg mellett már Siófokon, Székesfehérváron és Miskolcon is elérhető.

Emellett a mérnökképzés támogatására a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rendelkezésére bocsátott egy saját maghálózatából elkülönített, 40 megahertzes frekvenciát a 3500 megahertzes sávban, amellyel az intézmény teljes területe felett működtethető az egyetem 5G-hálózata.

Az egyik fő idei stratégiai cél is az 5G-hálózat további fejlesztése újabb megyeszékhelyeken, és privát hálózatok létesítése vállalati ügyfeleknek. Az idén szintén központi szerepe lesz a Vodafone Magyarországnál a digitális oktatás támogatásának. Ennek egyik eszköze a virtuális és tantermi oktatást is lehetővé tevő Digitális Tanterem termékcsomag a hozzá tartozó licencalapú szolgáltatásokkal, amelyek egyre népszerűbbek a hazai oktatásban.