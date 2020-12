Profi eszközökkel árasztották el a piacot

Látványos újdonságokkal lepték meg idén is a piacot és a felhasználókat a gyártók, így bőven van miből válogatni, ha valaki okosmobilt vagy számítógépet ajándékozna karácsonyra.

A koronavírus-járvány nem fogta vissza a legnagyobb technológiai gyártókat, az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is számtalan remek eszközt dobtak piacra. A verseny egészen elképesztő a mobiltelefonok és a személyi számítógépek piacán, mindenki keresi azt a különleges megoldást, egyedi funk­ciót, amellyel megkülönböztetheti magát a riválisoktól. Mivel a fejlesztésre dollármilliárdokat költöttek a cégek, most igencsak széles választék tárul azok elé, akik úgy gondolják, hogy valamilyen eszközzel lepnék meg szeretteiket az ünnepek alkalmából, igaz, a csúcskategóriát képviselő készülékek esetében már jó mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk.

A Samsung a harmadik negyedévben visszaszerezte elsőségét az eladott okosmobilok számát tekintve, és idén is több izgalmas telefont dobott piacra, elég csak a Z Fold 2-re, a vállalat hajlítható kijelzőjű készülékeinek új generációja gondolni. Év végi összeállításunkban azonban

inkább a Samsung Note20-ra hívnánk fel a figyelmet,

amelyet augusztus elején mutatott be a vállalat. A Note-széria darabjai a munkát támogató, ugyanakkor széleskö­rűen használható mobilok közé tartoznak, az idei modellek nagy teljesítménnyel és természetesen 5G-képességgel kerültek piacra. A Galaxy Note20 Ultra 5G azoknak készült, akiknek a rendkívüli teljesítmény az elsődleges, a Galaxy Note20 okostelefon pedig a felhasználók szélesebb körének kínál hatékony munka- és játékeszközt. A Note mobilok kapcsán érdekesség, hogy az elmúlt hetekben olyan hírek kaptak szárnyra, amelyek szerint a Samsung megszünteti ezt a szériát, igaz, jövőre még jöhet egy utolsó modell.

Nehéz idők járnak a Huaweire. Bár a kínai gyártó nagyon gyorsan tört előre a piaci versenyben, rövid időre az első pozíciót is megszerezte, azonban

az amerikai szankciók már éreztetik hatásukat a forgalmukon.

Az innovációról persze nem mondtak le, a Huawei Mate 40 család, főleg a Pro változat igazán remek választás lehet annak, akit nem aggaszt, hogy le kell mondania az androidos környezetről. Az eszköz egyik fő erőssége a kamerarendszer, amely a független nemzetközi tesztoldal, a DxOMark okostelefonos kamerákat értékelő rangsorában a vetélytársakat jócskán lehagyva lett az első. A Mate termékcsalád idei modelljeiben a cég Kirin 9000 csipje dolgozik, amely a gyártó közlése szerint a legfejlettebb 5 nanométeres 5G-t támogató SoC a piacon.

Az Apple a szokásoshoz képest valamivel később, csak októberben mutatta be idei csúcsmodelljeit,

egyszerre négy iPhone 12 eszköz debütált, és a globális trendekhez igazodva mindegyik alkalmas az új generá­ciós mobilhálózat használatára.

Az új készülékek az Apple legújabb processzorát, a Bionic A14‑et kapták, amely például a csúcsmodell, az iPhone 12 Pro Max 6 GB RAM-jával kombinálva rendkívül meggyőző teljesítményre képes. A fotózás természetesen itt is kiemelt figyelmet kapott, a Pro Max három hátlapi szenzorral rendelkezik, ezek közül az egyik 12 megapixeles széles látószögű, a másik szintén 12 megapixeles ultraszéles látószögű, míg a harmadik 12 megapixeles telefotó-kamera, a rendszer pedig egy LIDAR szkennerrel is ki­egészül, amely támogatja a gyenge vagy rossz fényviszonyok közötti fotózást, emellett jól jöhet a kiterjesztett valóság megörökítéséhez is.

Azzal, hogy az Apple a szokásosnál később lépett piacra idei újdonságaival, megnyílt az út a riválisok előtt.

A Xiaomi élt is a lehetőséggel, a harmadik negyedévben megszerezte a harmadik pozíciót az okostelefon-gyártók között, megelőzve az amerikai céget.

A kínai gyártó intenzíven terjeszkedik Európában és nálunk is, és bár az árszinten emeltek már, még mindig igen kedvező áron kínálnak nagyon jó eszközöket. Közéjük tartozik a Xiaomi Mi 10T Pro, amely Snapdragon 865 csipkészlettel és 8 GB RAM-mal érkezett hozzánk. A telefon hátlapján egy 108 megapixeles szenzor található, mellette egy 13 megapixeles ultraszéles, illetve egy 5 megapixeles makrokamera van még, és vaku és fényszenzor egészíti ki a kamerarendszert.

Az okostelefonoknál már nem számít újdonságnak a hajlítható kijelző, az idén azonban a laptopoknál is megjelent ez a megoldás. A Lenovo ThinkPad X1 Fold nyitott új irányt ebben a szegmensben. A variálhatóság egyébként igazán jól jön a mostani helyzetben, amikor hosszabb távon szinte biztos, hogy valamiféle hibrid rendszer alakul ki az irodai és az otthoni munkavégzésben. A 13 hüvelykes kijelzőjű X1 Fold a kialakítása és a hajlíthatósága miatt igazán izgalmas, de azért a teljesítményére is odafigyeltek, 8 GB RAM-mal és akár 1 terabyte tárhellyel is rendelhető.

A laptopok piacán az elmúlt években a teljesítmény mellett kiemelt figyelmet kapott a hordozhatóság, ennek jegyében egyre karcsúbb és könnyebb eszközökkel álltak elő a gyártók, miközben igyekeztek az üzemidőt is növelni. A Dell XPS gépeinél is érezhetően ezek voltak a fő célok, az XPS 13 például egy kisebb táskában is kényelmesen elfér, és a súlya sem okozhat problémát a gyakran utazóknak, hiszen csupán 1,3 kilogramm.

Érdemes még szót ejteni az idei év talán leginkább várt eszközeiről, amelyek biztos, hogy sok karácsonyi kívánságlistán az élen szerepelnek. A Sony és a Microsoft is új generációs játékkonzolokat dobott piacra, amelyek már kaphatók, igaz, a hírek szerint nem egyszerű a beszerzésük, mert akkora az érdeklődés, hogy sokan készlethiányról panaszkodnak.