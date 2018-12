Titokban figyelték diplomaták beszélgetéseit

Éveken át tátongott egy biztonsági rés az Európai Unió diplomáciai kommunikációs hálózatán.

Az Európai Unió diplomáciai kommunikációs hálózatáról hosszú ideig olyan tartalmakat töltöttek le hackerek, amelyekben európai diplomaták fejezték ki aggályukat Donald Trump amerikai elnök kormányával, az Oroszországgal és Kínával való „küzdelmekkel” és annak kockázatával kapcsolatosan, hogy Irán feléleszti nukleáris programját – számolt be internetes oldalán a The New York Times.

A tekintélyes amerikai napilapnak több mint 1100 ilyen tartalmat bocsátott rendelkezésére az Area 1 nevű biztonsági cég, miután felfedezte a biztonsági rést, hozzátéve,

hogy a cég nyomozói szerint a hackerek a kínai hadseregnek dolgoznak.

A tartalmak között vannak feljegyzések beszélgetésekről vezetőkkel Szaúd-Arábiában, Izraelben és egyéb országokban. Az egyik ilyen tartalom európai diplomaták beszélgetését mutatja be, akik úgy jellemezték a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti júliusi helsinki csúcsot, hogy „sikeres (legalábbis Putyinnak)”.

Egy július 16-i találkozó után kelt írás részletes jelentést és elemzést adott európai tisztségviselők és Hszi Csin-ping kínai elnök közötti beszélgetésről, amely során – mint írják – a kínai államfő „szabályok nélküli, szabad stílusú bokszmeccshez” hasonlította azt, ahogyan Trump „piszkálja” Pekinget.

Egy harmadik, március 7-i keltezésű írás szerint Caroline Vicini, az EU amerikai képviseletének helyettes vezetője azt javasolja a diplomatáknak, hogy „a legfontosabb szövetségesükként” írják le az Egyesült Államokat, még akkor is, ha megkérdőjelezik Trumpot

azokat a területeket illetően, amelyekben nem értenek egyet az Egyesült Államokkal (például a klímavédelem, a kereskedelem, az iráni nukleáris megállapodás).

A hackerek ezenkívül az ENSZ, a legnagyobb amerikai szakszervezeti szövetség, az AFL-CIO, valamint külügy- és pénzügyminisztériumok hálózataiba is beszivárogtak világszerte – teszi hozzá a jelentés.