Több probléma van az XS és XS Max mobilokkal

Több problémáról is beszámoltak a felhasználók az új iPhone-ok kapcsán az elmúlt napokban, amelyek a töltést és a hívások minőségét is érintik.

Több jelzés is érkezett arról, hogy az iPhone XS és XS Max mobilokat hiába próbálták kábellel tölteni.

A felhasználói fórumokon ezzel kapcsolatban eltérő tapasztalatokról jelentek meg írások, akadt olyan készüléktulajdonos, akinek vezeték nélküli módban sikerült a töltés, de volt arra is példa, hogy ha aktiválta a telefont, akkor kábelesen is töltődött, ugyanakkor olyan esetek is akadtak, amikor kábelen keresztül egyáltalán nem működött a feltöltés. Már az első ilyen jelzések után megjelent feltevés, hogy az új mobil operációs rendszer, az iOS 12 okozhatja a gondot.

A Forbes magazin írása szerint az Apple tett is egy olyan lépést, amely lényegében ennek elismerését mutatja. Az Apple ugyanis közzétette az iOS 12.1 béta 2 verzióját, ezt követően pedig egy rajongói oldal azonnal be is jelentette, hogy ezzel a frissítéssel megszűnnek a töltési problémák.

Ez első hallásra ugyan jó hírnek tűnik, azonban a mobil operációs rendszer új változata végső formájában csak október végén lesz elérhető a nagyközönség számára. Ez azt jelenti, hogy a szeptember 17-i közzététel után majdnem másfél hónapot kell várni arra, hogy megoldás szülessen egy szoftveres problémára.

Több panasz érkezett az új iPhone-ok antennájára vonatkozóan is, pontosabban azzal kapcsolatban, hogy bizonyos esetekben nagyon rossz a vétel, és előfordult az is, hogy egész egyszerűen megszakadt a jel, amikor mobilinternetezésre próbálták használni az eszközöket.

Az ilyen jellegű problémákat megfogalmazók közül viszonylag sok volt a Verizon előfizetője, ezért több helyen is beszámoltak arról a lehetőségről, hogy esetleg nem is az antenna, hanem az amerikai szolgáltatók hálózataiban lévő eltérések, illetve a hálózatok eléréséhez használt modem lecserélése okozhatja a problémákat. Ezzel kapcsolatban egyelőre nem született megnyugtató megoldás, igaz, még nem érte el azt a mennyiséget a panaszok száma, amikor komolyabb, átfogó lépéseket kellene tenniük a szolgáltatóknak vagy a mobilok gyártójának. Az Apple történetében egyébként nem ez az első alkalom, hogy gondok adódnak az antennával, még 2010-ben, az iPhone 4-gyel fordult elő, hogy bizonyos pozíciókban az antenna egész egyszerűen elveszítette a jelet.

A cikk a Világgazdaság október 4-i számában jelent meg