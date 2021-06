Újabb részletek az iPhone 13-ról

Alig múlt el az iPhone 12 bemutatója utáni elemzési, tesztelési láz, máris megjelentek az első híresztelések az Apple okosmobiljának következő generációjáról, most pedig már kis túlzással hetente érkeznek újabb információk. Ez érthető is, hiszen egyre közeledik a bemutató időpontja. Tavaly a Covid-járvány miatti gyártási problémák arra kényszerítették az amerikai vállalatot, hogy csak októberben leplezze le legújabb telefonjait – egyébként a szokásosnál kicsit későbbi premier ellenére kiugróan nagy volt a kereslet a készülékek iránt –, idén azonban több elemző és szakértő is azt valószínűsíti, hogy visszatérnek a hagyományos szeptemberi időponthoz, valamikor a hónap közepén lehet a bemutató esemény.

A Cnet összeállítása szerint az elődhöz hasonlóan az iPhone 13-asból is négy változat érkezik majd – az alapmodell mellett Mini, Pro és Pro Max –, amelyek a korábbi verziónál erősebb akkumulátort kapnak, bár ez korántsem jelenti azt, hogy tovább is bírják, hiszen ez nagyban függ majd attól, hogy milyen funkciókat zsúfolnak a készülékekbe.

Noha megjelentek olyan hírek, hogy az új eszközök indulóára esetleg alacsonyabb lesz, mint az eggyel korábbi generációé, ez elég merész várakozás, és a piaci helyzet és folyamatok ismeretében kevéssé valószínű. Nagy kérdés az is, hogy mi lesz a kameraszigettel az előlapon, bár sokan reménykednek abban, hogy az Apple végre eltünteti, reálisabb azzal számolni, hogy marad ugyan, de talán valamivel kisebb lesz. Azt viszont a szakértők biztosra veszik, hogy az iPhone 13 valamennyi verziója megkapja majd a LiDAR mélységérzékelő szkennert.