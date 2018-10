Vége a Google+-nak

A keresőóriás leállítja a Google+ szolgáltatását

– jelentette be a Google. Az okok prózaiak: az anno a Facebook kihívójának szánt közösségi felületet kevesen és keveset használták. Az Index azt emelte ki, hogy erről most csak annyit árultak el:

a Google+-használatok 90 százaléka 5 másodpercnél rövidebb.

A közösségi felülettel nem csak ez volt a gond, ugyanis hétfőn az is kiderült, hogy illetéktelen kezekbe juthattak több százezer felhasználó adatai – ezt a cég el is ismerte, miután a The Wall Street Journal nyilvánosságra hozta. A HVG.hu kiemeli, a hivatalos tájékoztatásra némileg rossz fényt vet, hogy kiderült:

a Google még márciusban fedezte fel a problémát, ám úgy döntött, hogy nem tájékoztatja erről sem a közvéleményt, sem az érintett felhasználókat.

Mint írják, egy biztonsági rés miatt 2015-től 2018 márciusáig illetéktelenek is hozzáférhettek az érintett, 496 951 felhasználó teljes nevéhez, e-mail-címéhez, születési dátumához, lakhelyinformációihoz, kapcsolati adataihoz, foglalkozásához és profilképéhez.