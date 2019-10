Egyre többen építkeznek Fejér megyében

Október 4-én publikálta a KSH a negyedévente frissülő „Fókuszban a megyék” című kiadványát, amely interaktív grafikonokon keresztül mutatja be a 19 megye és Budapest elmúlt féléves társadalmi és gazdasági folyamatainak alakulását. Az elemzés betekintést nyújt a lakásépítések 2019 első féléves adataiba is. Az OTP Ingatlanpont ezen belül a természetes személyek által, jellemzően családi házként épített ingatlanok statisztikáit vette górcső alá – olvasható az OTP Ingatlanpont közleményében.

Országos szinten elmondható, hogy eddig stagnált idén a lakásépítések száma 2018 azonos időszakához mérten, hiszen az év első felében 30 épített lakás jutott 100 ezer lakosra, míg tavaly 28. Az egyes térségek szintjén azonban láthatóak eltérések, voltak olyan megyék, amelyekben megnőtt az új ingatlanok között a természetes személyek általépített családi házak aránya, míg máshol nagyot zuhant. A százezer lakosra jutó épített lakások alapján Győr-Moson-Sopron megye, Pest megye, illetve Veszprém megye viszik a prímet, úgy is, hogy Győr-Moson-Sopron megyében stagnált, Pest megyében pedig 13 százalékkal visszaesett a lakosságarányos lakásépítés.

Sokan építkeznek a Balatonnál is

Veszprém és Fejér megyében élénk volt az építési kedv: míg előbbi 37 százalékos emelkedéssel a dobogó harmadik helyre került, utóbbiban mintegy 114 százalékkal több lakóingatlan épült az egy évvel korábbihoz képest. Somogy megyében is csaknem 40 százalékos növekedés látható, amiben az említett két megyéhez hasonlóan feltehetőleg a Balaton, illetve Fejér esetében Budapest közelsége lehet meghatározó.

„Az elmúlt félévben, éves alapon 39 százalékkal emelkedett Somogy megyében a 100 ezer lakosra jutó magánerős lakásépítések száma.

A használt ingatlanok vásárlására, korszerűsítésére és bővítésére felvehető falusi csok keresettebbé teheti az érintett településeket, így áttételesen lendületet adhat a családi házépítéseknek, igaz kockázatot jelenthet a szakemberhiány. A jövőre visszaálló 27 százalékos építési ÁFA talán a nagyberuházások felől a magánerős építkezések felé mozdíthatja el az építőipari vállalkozásokat” – mutatott rá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Budapest az utolsó helyen zárt

Látványos emellett a Budapesten épített lakások számának változása is, hiszen az elmúlt év azonos időszakához képest 71 százalékkal kevesebb épített ingatlant regisztráltak, és mindössze 5 magánerős lakás jutott 100 ezer budapesti lakosra. Országosan megfigyelhető tendencia, hogy a forgalom az olcsóbb területek irányába tolódik el. Ahol ugyanis az építési telkeket és a felújításra váró épületeket is alacsonyabb áron kínálják, az igénybe vehető állami támogatások is nagyobb hányadát tudják fedezni a beruházások teljes költségének.