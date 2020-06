A home office jelenség az irodapiacot is megbolygatta

Sok cégnél bevált a koronavírus miatt bevezetett távmunka, ezért több vállalkozás kezdte ezt kihasználva csökkenteni költségeit. Már most tapasztalható, hogy visszaesett az irodák iránti kereslet, főként Budapest belvárosában. Feljövőben vannak azonban a külső kerületek és vidéki városok olcsóbb irodái, valamint az alkalmanként bérelhető helyiségek.

Március közepén hirtelen munkavállalók százezrei kényszerültek home office-ba a koronavírus miatt. A távoli munkavégzés sok vállalkozásnál bevált, ez pedig átrendeződést hozott a fővárosi irodapiacon.

A kereslet erősen lecsökkent, szinte alig van most igény irodákra Budapest belvárosában

– kezdte a helyzet elemzését Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

A drasztikus visszaesés egyik oka, hogy a cégek rájöttek: a legtöbb feladatot munkavállalóik otthonról is el tudják végezni, hatékonyabb kommunikációval távolról is tudnak együtt dolgozni. Sokan felismerték azt is, hogy ügyfeleikkel nem szükséges mindig személyesen találkozni. Az online térbe került át több megbeszélés, egyeztetés és ez rugalmasabbá teszi a működést.

Felértékelődik a vidék

A home office népszerűvé válásának hatására jelenleg a kisebb méretű, olcsóbb irodák népszerűbbek. Sokat hallani külső kerületekbe vagy vidékre költöző cégekről, főként a közép- és kisvállalkozásoknál.

„Egy ügyfelünk eddig 200 000 forintért bérelt havonta egy 30 négyzetméteres presztízs irodát a belváros egyik népszerű irodaházában.

A koronavírus miatti kijárási korlátozások idején azonban rájött, hogy nincs szüksége tovább erre az ingatlanra, hiszen a vásárlóival online is tudja tartani a kapcsolatot,

amihez mindenképp szükséges az irodai környezet, azt pedig kevésbé nívós helyen, kisebb költségvetésből is ki tudja hozni. Ennek az ügyfélnek végül Érden találtunk egy az előzővel megegyező méretű irodát 60 000 forintért, ami ráadásul közelebb esik az otthonához. Időt és pénzt is megtakarít így.” – mondta Gadanecz Zoltán.

Sokan rájöttek, hogy vidéki irodából vagy otthonról is lehet dolgozni. Jelenleg is tapasztalható, hogy a vidéki ingatlanok jobban tartják az értéküket, ezzel szemben a belváros nagy károkat szenvedett el: csökkennek az árak és a kereslet is. Igaz, a szakértő szerint ez csak ideiglenes és a turizmus élénkülésével változhat majd a helyzet.

Zsugorodnak az irodák, több lesz az alternatíva

Eddig is megfigyelhető volt, hogy a nagy cégek új irodaházaikban kevesebb munkaállomást rendeztek be, mint ahány munkavállalójuk volt, számítva az otthoni munkavégzésre. Most tovább csökken az irodaházak kihasználtsága, van olyan cég, amelyik csak tárgyalásokra és ügyeletre használja az irodáit, ehhez pedig nincs szüksége akkora térre, mint korábban.

Ezzel egy időben megnőtt az érdeklődés a bérelhető tárgyalók iránt. Valószínűleg egyre több olyan iroda, workshop helyszín is megjelenik a piacon, amely egy-egy napra vagy órára bérelhető.

A presztízs vagy az ár számít?

A legtöbb cég eddig presztízskérdést csinált abból, hogy belvárosi irodaházakba járjanak be a munkatársak, miközben ugyanakkora területhez töredékáron juthattak volna hozzá kevésbé frekventált városrészekben.

Az csak hosszú távon fog kiderülni, hogy végül a presztízs vagy az ár számít majd inkább a vállalkozásoknak. Én úgy gondolom, hogy ha nem lesz hasonló veszélyhelyzet, jövő év szeptemberéig visszatérhet az irodák piacán is a korábban megszokott állapot

– tette hozzá Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.