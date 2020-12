A home office terjedése támogatja az okosotthon-piac bővülését

Nem várt oldalról kapott támogatást az okosotthon-piac egyébként is látványos erősödése, a járványban, a home office terjedésével felpörögtek a lakásfelújítások, ezen belül bővült az otthonukba intelligens megoldásokat választók száma, amelyet a következő két évben Magyarországon a felújításokhoz nyújtott állami támogatások tovább növelhetnek.

A kereslet növekedést alátámasztja, hogy mérhetően nőtt az okosotthonokkal kapcsolatos posztok és hozzászólások száma a közösségi médiában és az online felületeken – derült ki a több millió online véleményt vizsgáló újgenerációs online piacelemező cég, a D-TAG reprezentatív kutatásából, amelyet ingatlanokba világújdonságként rendszerfüggetlen okosmegoldásokat kidolgozó és telepítő magyar startup, a Chameleon Smart Home Zrt. megbízásából végeztek.

A kutatás megállapította, hogy az otthonokba visszaszorulva egyre fontosabbak lesznek a kényelmi és biztonsági autmatizált megoldások.

Az okosotthon-megoldásokat kínáló magyar startup alapítója, Szarvas Péter szerint a pandémia az ingatlanfejlesztés irányait is befolyásolja, például azzal, hogy a lakásoknak egyben otthoni irodáknak is kell lenniük, mivel az otthoni munkavégzés a járvány elmúltával sem tűnik el. A társasházakban megnő az igény a közösségi funkciók beépítésére, és az irodaházak tervezésénél is új igények jelentkeznek, mindezek pedig az automatizált intelligens épületek irányába terelik az építőipari ágazatot. Azt is elmondta, hogy

Magyarországon a smart home piac az idei 66 millió dollárról a következő négy évben több mint a duplájára emelkedhet, ami több mint 10 százalékponttal növelheti az okosotthon-penetrációt.

Szarvas Péter ismertette, a globális smart home piac mérete a tavalyi 74 milliárd dollárról, idén 91 milliárdra nőtt, jövőre várhatóan 113 milliárd dollárt ér el, és 2023-ra 153 milliárd dollárra emelkedik, ami 15 százalékos éves növekedésnek felel meg. A Magyarországi számok még attraktívabbak, hiszen az idén 66 millió dollárra tehető piac éves 20,4 százalékos növekedéssel 2024-re 138 millió dollárra nőhet. A smart home penetráció globálisan a háztartások 9 százalékról 19 százalékra emelkedhet a következő négy évben, míg Magyarországon 4 százalékról 14 százalékra, ami rendkívüli lehetőséget jelent ingatlanfejlesztőknek és szerelőknek egyaránt.

A kutatás

Az okosotthon megoldások ismertsége, az érdeklődés megugrása, az aktívabb hirdetés a közösségi médiában is jelentkezik, mindez pedig jó indikátora a piac várható alakulásának. Egyre nagyobb az érdeklődés a smart home rendszerek iránt, amit alátámaszt a D-TAG újgenerációs piacelemző cég több millió online vélemény feldolgozásán alapuló március és szeptember között végzett, reprezentatív, big data kutatása is, amely a Chameleon megbízásából készült.

A cég azt kutatta, hogy milyen hatással volt a COVID a smart home piacra, és az emberek milyen gyakran, illetve milyen érzelmekkel beszélgetnek otthonuk automatizálásáról.

Dancsházy Csaba elemzési igazgató elmondta, hogy több mint 1 millió 250 ezer közösségi médiahasználó és több mint 1,6 millió dokumentum (online interakció, internetes tartalomcsere) adatait elemezték. A hirdetések, posztok, a beszélgetésekben a figyelt témák megjelenése, a gyártók említése, a megoldások ismertsége viszonylag pontos előrejelzést adhat a gyártóknak a jövőbeni igényekről, fejlesztési, kommunikációs irányokról.

A kutatás alapján az online felületeken a vírusjárvány első és második hulláma alatt is megnőttek a lakásvásárlási, építkezési, felújítási tervek, amelyek az okosotthon-megoldásoknak is bővülő piacot jelentettek. A kutatás megállapította, hogy az otthonokba visszaszorulva egyre fontosabbak lesznek a kényelmi és biztonsági automatizált megoldások. A smart home beszélgetések 65,9 százalékban jelentek meg a kulcstémák.

Az intelligens megoldások közül a leggyakrabban említett ebben az időszakban a biztonság és a távoli hozzáférés témája volt, az említések 21,9 százaléka szólt erről.

A második helyet a szórakozás foglalta el (11,4 százalék), a harmadikon pedig a világítás (9,8 százalék) állt, az árazás pedig csak a negyedik helyet érte el. Azt vizsgálva pedig, hogy a dokumentumok hány emberhez juthattak el – impresszió – márciusban volt egy komoly emelkedés (200 millió), majd a csúcsot szeptemberben érte el (250 millió), addig is folyamatos növekedésen ment át.

A március és szeptember közötti posztokat, hozzászólásokat, dokumentumokat és azok elérhetőségét elemezve megállapították, hogy dokumentum-szám tekintetében márciusban volt a csúcs, majd folyamatos csökkenés után szeptemberben ismét emelkedett a téma megjelenése a közösségi oldalakon. Szeptemberben ugyanis a legnagyobb gyártók (Google, Apple, Amazon) bejelentették: 2021 elején életbe lép az egy évvel korábban elindított közös szabványt (Connected Home over IP), amivel lehető válik a smart home rendszerek és a különböző IOT eszközök közötti kommunikációt. A kutatás szerint a felhasználók nagy jelentőséget tulajdonítanak a szabvány létrejöttének.

Szarvas Péter szerint szabvány életbelépésével a legnagyobbak igazolták vissza azt az üzleti modellt, amit a Chameleon a piacra lépése óta követ. Kiemelte: a kutatás is alátámasztotta, hogy az embereknek fontos, hogy az okosotthonuk függetlenül fejlődhessen a gyártók rendszereitől.

A kutatás rávilágított arra is, hogy a legnegatívabb téma a cyberbiztonság volt, azon belül is a legnagyobb félelmet az okozza, hogy a rendszer feltörhető, és kompromittáló adatok kerülhetnek illetéktelen kézbe. Szarvas Péter szerint a kutatás alapján a gyártók megfelelő kommunikációs stratégiákat alkothatnak a félelmek megszüntetésére, az alkalmazott megoldások biztonságosságának bizonyítására és megismertethetik a fogyasztókat a jövő megoldásival is, hiszen az okosmegoldásoknak a technológiával együtt kell fejlődniük a lakás több évtizedes időtartama alatt. A Chameleon Smart Home Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a cyberbiztonság szempontjából fontos, ezért ők a kezdetektől ügyelnek arra, hogy a bankokhoz hasonló titkosítást használjanak a kommunikációhoz, hogy minden érzékeny információ rejtve és biztonságban legyen.

Az okosotthon

A Chameleon vezérigazgatója kiemelte: a 2020-as év alapvetően megváltoztatta az elvárásokat, hiszen jelenleg az az otthonunk all-in-one: iroda, étterem, edzőterem, játszóház, mozi, kerti party színtere, miniwellnessközpont, ami intelligens rendszerekkel évtizedekig a megbízható várunk marad, fontos, hogy minden a kényelmünket és a védelmünket szolgálja méghozzá energia és költségtakarékos módon.

Egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy otthonunk alkalmazkodjon az időjáráshoz, az életritmusunkhoz és a hangulatunkhoz.

Legyen elég megnyomni egy gombot, hogy bezáródjanak az ajtók, elsötétítsenek a redőnyök, éjszaka pedig visszafogott fények igazítsanak útba.

A rendszer érzékeli az eső vagy a szélvihar közeledtét, amire az ablakok bezárásával, a redőnyök leengedésével és a napvitorla behúzásával reagál. Vigyáz a lakásra, amíg nyaralunk, üdvözöl, amikor hazaérünk, kinyitja a garázskaput és az ajtót, felkapcsolja a világítást, kellemes hőmérsékletet biztosít – mondta.

Szarvas Péter ismertette, hogy az okosotthon elnevezés ismertsége egyre nő, de valójában a fogyasztók sok lehetőséget még nem ismernek, de a smart home piacban egyre nagyobb a potenciál. A Chameleon Smart Home könnyebb és gyorsabb telepítést ígér a meglévő rendszerekhez mérten, mindezt – többek között a szabvány villanyszerelési modell miatt – elérhető árakon, nemcsak a hatalmas alapterületű lakóházakhoz, hanem az egészen kicsi, akár 50-60 négyzetméteres lakásokhoz is biztosítva.

A tervezők ráadásul minden okosotthont úgy építenek fel, hogy a hagyományos kapcsolókat is megtartják, így az idősebb látogatók sem érzik magukat rögtön egy űrhajóban, ha belépnek egy Chameleon által irányított házba foglalta össze Szarvas Péter. Azt is elmondta, hogy egyre több beruházó és társasházépítő ragaszkodik újra a vezetékes rendszerekhez, ha okosotthon kialakításáról van szó.

Ezek a szisztémák 2021-ben visszaszerezhetik méltó helyüket a piacon, hiszen megbízhatóbbak, kényelmesebbek, üzemeltetésük és fenntartásuk pedig egyszerűbb. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a vezeték nélküli megoldások eltűnnek, de ha eleve okosotthonnak épül egy ház, akkor a többség már a kiépítéskor a vezetékes megoldásokat választja, ami jövőre várhatóan már a statisztikákon is megmutatkozhat.

Kiemelte: a beruházók és az ingatlanfejlesztők olyan okos társasházakat és irodaházakat építenek, hogy a lakások vagy irodák észrevétlenül kommunikáljanak az épület erőforrásaival és minden kényelmi és biztonsági funkció automatizált. Szarvas Péter szerint

a multifunkcionális otthonoké a jövő, pár év múlva alapelvárás lesz az automatizált működés, ahogy mára senki nem hívja okostelefonnak a mobilját, mert az a természetes, hogy az van a zsebében.