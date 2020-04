A rozsdaövezetek megszépítése a cél

Egy régi-új intézkedés újabb átrendeződést eredményezhet a használaton kívüli iparterületekkel rendelkező budapesti városrészekben, de akár a többi nagyvárosban is. A kormány ugyanis újra bevezeti a kedvezményes, 5 százalékos lakásépítési áfát azoknál a lakásoknál, amelyek az úgynevezett rozsdaövezetekben épülnek meg a következő időszakban Ez több szempontból is kedvező változást eredményezhet – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely azt is megnézte, hogy mely budapesti kerületek részei adhatnak helyet a “rozsdás lakásoknak”, ezekben milyen lakásdrágulás ment végbe az utóbbi időben és milyen a jelenlegi piaci helyzetük.

Térképre velük

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta: “Korábban piaci pletykaként felmerült, hogy a kedvezményes áfa maradhat a főváros bizonyos kerületeiben és az agglomeráció egyes részein annak érdekében, hogy ne veszítsenek nagyot a lendületükből a felfutó lakásépítések. A mostani lépés ezzel összhangban lehet. Hozzátette, egyelőre pontosan nem lehet tudni, hogy mi számít rozsdaövezetnek a kedvezményes áfa szempontjából. A ma már használaton kívüli iparterületekről, illetve azok egy részéről lehet szó, erről majd a konkrét jogszabály rendelkezik.

A rozsdaövezetek bevonása a lakáspiacra több szempontból is kedvező. Egyrészt a lakásfejlesztésre alkalmas telkek kínálata bővül. Másrészt évtizedes kérdésre ad választ azzal, hogy az érintett területek megújulnak. Lényeges az is, hogy több olyan külvárosi részt tesz fel a lakáspiaci térképre akár Budapesten, akár a többi nagyvárosban, amelyek eddig nem voltak fókuszban. Megfelelő volumenű rozsdaövezeti fejlesztésekkel így hosszabb távon kiegyensúlyozottabbá válhat a fővárosi lakáspiac

– emelte ki a szakember.

Fontos figyelembe venni az ingatlan.com szakértője szerint, hogy a kedvezményes lakásépítési áfa nem pusztán egy kedvezmény. Feltehetően ez egy ösztönzés arra, hogy a rozsdaövezeteket rendbehozzák a fejlesztők, több helyen ugyanis szennyezett lehet a talaj, közművesítésre is szükség lehet. Az extra fejlesztések az alacsonyabb áfával már vonzóbbak lehetnek.

Mekkora drágulás volt?

Az elmúlt évtizedekben több tanulmány, elemzés vizsgálta a budapesti barna- és rozsdaövezeteknek hívott területeket, amelyek egyik jellemzője, hogy egykori ipari ingatlanokról van szó. A fővárosban számos kerületben az III.-ban, a IV.-ben, a IX.-ben, a X.-ben, a XI.-ben, a XIII.-ban, a XXI.-ben és a XXII.-ben is találhatóak ilyenek. Az ingatlan.com szakembere elmondta, egyelőre nem lehet tudni, hol lesznek azok a területek, amelyekre vonatkozik a kedvezményes áfa. Most arra sem lehet választ adni, hány rozsdaövezetbe tervezett lakásról lehet szó Budapesten.

A járvány miatt jelenleg bizonytalan gazdasági körülmények miatt arra sem lehet előrejelzést készíteni, hogyan alakulnak a használt és az új lakások árai a jövőben, különösen nem, hogy a rozsdaövezeti lakásoknál mi várható.

A korábbi adatokból az viszont látszik, hogy rozsdaövezetnek mondott térséggel rendelkező kerületekben az elmúlt években hogyan alakultak az átlagos négyzetméterárak. A III. kerületben például 2016-hoz képest az új lakások átlagos kínálati négyzetméterára az ingatlan.com adatai szerint

87 százalékkal 1,06 millió forintra emelkedett.

A IV. kerületben ezzel párhuzamosan 90 százalékkal 764 ezer forintra drágultak. A XI. és XIII. kerület a népszerű kerületek között volt eddig, előbbiben 86 százalékkal 1,04 millió forintra, utóbbiban 105 százalékkal 988 ezer forintra emelkedtek az árak 2016 tavaszához képest.

Balogh László úgy látja, hogy még számos kérdést pontosítani kell, de a rozsdaövezetekbe tervezett lakásépítésekkel nőhet a kínálat az új lakások piacán, ami fokozhatja a piaci versenyt.