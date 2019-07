Állami támogatást is kaphatnak az albérletesek

Az albérletek és az eladó lakások iránti évek óta tartó töretlen kereslet az elmúlt években feljebb vitte az árakat, ez a felvételi ponthatárok kihirdetésével felélénkülő albérletszezonban is látható. Szerencsére számos lakáscélú állami támogatás érhető el például lakásvásárláshoz, de van egy ritkábban alkalmazott megoldás, amely az egyetemre járó diákok szüleinek, valamint a lakáshitelt törlesztőknek is jól jöhet – derül ki az ingatlan.com csoporthoz tartozó money.hu elemzéséből.

Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője elmondta:

Az önsegélyező pénztári tagoknak a befizetéseik után 20 százalék, maximum 150 ezer adó-visszatérítés jár, amit lakáscélra is lehet fordítani. Ez lehet az állami felsőoktatási intézménybe járó, 25 évnél fiatalabb gyermekük lakbérköltsége, illetve a pénztártagok a lakáshitelük törlesztését is fizethetik így. Az adó-visszatérítés közvetett állami támogatásként is felfogható, amennyiben lakáshitel-törlesztésre vagy albérletre fordítják a pénztári összeget az érintettek.