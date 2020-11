Angyalföld a legkapósabb célpont

Élénk vevői érdeklődéssel, de lassuló piaci mutatókkal indult az utolsó negyedév az ingatlanpiacon, októberben a Duna House az elmúlt öt év legerősebb vevői aktivitását tapasztalta, azonban a tizedik hónapra becsült 12 200 adásvétel valamivel, 4-7 százalékkal elmarad az elmúlt évek adataihoz képest. A cég szerint az erősebb érdeklődés bíztató jel az ingatlanpiacon, hiszen ez a tendencia a következő 3-4 hónapban a tranzakciók számának emelkedésében is megmutatkozhat.

A társaság elemzése szerint

a fővárosi ingatlanpiacon a legtöbben újra a XIII. kerületben keresik következő otthonukat, 100 fővárosi érdeklődőből több mint 17-en itt képzelik el jövőjüket.

Angyalföld a budai kerületektől vette vissza vezető szerepét, az elmúlt időszakban a II. és XII. kerület voltak a legnépszerűbbek, a belvárosi kerületek a turizmus újbóli élénkülésére és a befektetői kedv erősödésére várnak, népszerűségük csökkent.

Az adatok szerint

a vevői pozíciók tovább erősödtek, Budapesten már a Duna mindkét oldalán 10 százalék körüli árcsökkentést tudtak elérni a vásárlók az októberi tranzakciós adatok alapján. A belvárosban még ennél is magasabb, 18 százalékos különbség tapasztalható az első meghirdetett és a végső eladási ár között.

A tavaly ilyenkori 2-3 hónapos értékesítéshez képest idén októberben jelentősen nőtt az eladási idő. Az ország egész területén 100 nap fölé emelkedett a sikeres értékesítéshez szükséges átlagos idő. A leggyorsabban továbbra is vidéki és pesti panellakásokat lehet eladni, míg a legtöbb idővel a pesti és főleg a belvárosi téglalakások tekintetében érdemes számolni. Utóbbiaknál már 5 hónapnál is többet kell várni egy-egy vevő érkezésére átlagosan az adatok alapján.

A vevők többsége továbbra is a jó, illetve a nagyon jó állapotú ingatlanokat részesítette előnyben vásárlásnál, az arányuk 66 és 74 százalék közé esett idén októberben. Nyugat-Magyarországon nagyobb volt az érdeklődés a felújítandó és lakható ingatlanokra, mint az ország többi részén.

A befektetői érdeklődés továbbra is az idén tapasztalt alacsonyabb szinteken maradt, a legtöbb ingatlanvásárlónál a nagyobb lakásba, házba költözés lehetősége volt a fő motiváció.

A kormányzati bejelentések (például a családi otthonteremtési kedvezmény mellé járó áfa-visszaigénylés és az illetékmentesség) már középtávon pozitív hatással lesznek az ingatlan-, és hitelpiacra a Duna House szerint, igaz, a jövőre életbe lépő változások a vevők jó részét nem fogja kedvezőbb helyzetbe hozni, ezért nekik érdemes lenne még idén zárniuk az ingatlanvásárlást – írták.

Közölték azt is, hogy az eddig becsült közel 110 ezer tranzakció 15 százalékkal kevesebb a tavalyi év első 10 hónapjához képest.

A jelzáloghiteleknél, a harmadik negyedéves visszazárás után, továbbra is kiegyensúlyozott képet mutat a piac. A Duna House Pénzügyek a piaci adatok alapján, a szeptemberi hónaphoz hasonlóan, októberre is 75 milliárd forint lakáscélú jelzáloghitel volument becsül.