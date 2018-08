Árazás miatt van uborkaszezon

Bár a nyár rendszerint átmeneti visszaesést hoz az ingatlanpiacon a meleg és a szabadságolások miatt, az elmúlt évben ez nem mutatkozott meg markánsan. A Balla Ingatlan Iroda képviselői szerint idén már május végén hullámvölgybe csúszott a budapesti ingatlanpiac – több kerületben is határozottan érzékelhető a nyári visszaesés, igaz, a jól árazott lakásokat most is gyorsan el lehet adni.

Ami újdonság, hogy az ingatlanközvetítők szerint most nem a szezonális jelenségnek vagyunk tanúi, hanem hosszú távon ható okok állnak a visszaesés mögött.

Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai irodájának szakmai vezetője szerint

a gyengébb piaci mozgás annak köszönhető, hogy a tulajdonosok még mindig a „dübörgő ingatlanpiac” tévhitében élnek, ezért magasan tartják az árakat, így nő az árolló a hirdetési és az eladási árak között, a piac tele van túlárazott ingatlanokkal.

Sebestyén Tamás, a társaság XIV. és XVI. kerületi irodájának vezetője mindezt azzal egészítette ki, hogy a kínálati piac „nagyon karcsú, nem találni jó lakást”, az elérhető egy-két jobb ajánlat időről időre visszajön a keresésekben. Így viszont az érdeklődők azt tapasztalják, hogy nem tudnak miből válogatni, nem igazán tudnak továbblépni. A fentiek okán, ha beérkezik egy jó ingatlan, arra „rárabolnak” az érdeklődők.

