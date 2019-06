Az idősek és a családosok szeretnek a bevásárlóközpontok mellett lakni

Miközben az egyértelműnek tűnik, hogy a vevők egy része kifejezetten szeret közlekedési csomópontok, metrómegállók közelében lakni, az már kevésbé nyilvánvaló, hogy önmagában egy bevásárlóközpont is ilyen vonzerőt jelent-e.

Egy metrómegálló a legtöbb esetben magasabb ingatlanárakat eredményez az 5-10 perces sétával megközelíthető lakások esetében. Ez az értéktöbblet a 10 százalékot is elérheti. Nagyon gyakori azonban, hogy egy fontos csomópont és metrómegálló egyben egy bevásárlóközpontnak is helyet ad Budapesten. Gondoljunk csak a Mammutra, a Westendre, az Allee-ra vagy akár az Árkádra.

Utóbbi esetében nem is igazán lehet különválasztani azt, hogy mennyit hoz a környék ingatlanáraiban az Örs vezér téri közlekedési csomópont és metrómegálló, illetve az Árkád és a Sugár – derült ki Sebestyén Tamás, szakmai vezető szavaiból. Hozzátette,

elsősorban a metrómegálló közelsége, illetve a “komplett infrastruktúra” az, ami a környéken magasabb ingatlanárakat eredményez, és nem maga a pláza.

Hiszen az Örs vezér térről gyorsan megközelíthető bármely belváros-közeli bevásárlóközpont a metróval, így inkább az számít, hogy ki, melyikben szeret vásárolni – fűzte hozzá.

Akad Ugyanakkor példa Budapesten olyan bevásárlóközpontokra is, melyek nem egy közlekedési csomópontban találhatók. Ilyen például Újbudán a Campona vagy a Savoya Park. Mint Nagy Csaba, a Balla Ingatlannál a dél-budai régió ingatlanirodáinak szakmai vezetője elmondta: „egyértelműen vonzó minden típusú bevásárlóközpont, illetve maga a központi, csomóponti jelleg az ingatlanvásárlók számára, legyenek azok befektetők vagy lakhatási célra vásárlók.”

A Savoya Park a budafoki részt érinti, míg a Campona Nagytétényt, de mindkettő esetében érezhető az az évek múltán sem csökkenő vonzerő, mely az ingatlanvásárlókra hat. Ez a hatás azon ingatlanok esetében érvényes, melyek gyalogosan 5, maximum 10 perces távolságban helyezkednek el a bevásárlóközponttól.

Nagy Csaba szerint a könnyű megközelíthetőség kifejezetten fontos szokott lenni az idősebbek, illetve a kisgyermekes anyukák számára, mert ők jellemzően inkább gyalogosan közlekednek. Nekik már vagy nincs kocsijuk, vagy a családban nincs több autó, esetleg egyszerűen nem akarnak minden egyes bevásárlás miatt autóba ülni.

Egy bevásárlóközpont közelsége tehát az ingatlanárakban is megmutatkozik. Ebben az esetben ugyanis jó lokációról beszélhetünk a környező lakóingatlanokat tekintve, és mindig a lokáció a legfontosabb szempont ingatlanvásárlásnál. A gyakorlatban mintegy 10 százalékos ártöbbletet jelenthet egy bevásárlóközpont közelsége.

– mondta Nagy Csaba.

Ugyanígy látja Palotai Emese értékesítés vezető is, aki elmondta, „teljesen egyértelműen vonzza az ingatlanvásárlókat a bevásárlóközpontok közelsége, és itt gondolhatunk az óbudai Eurocenterre, a bel-budai MOM Parkra, a Rózsakert vagy a Hegyvidék bevásárlóközpontra is”. Tapasztalatai szerint például

rendkívül keresett a MOM Park mögött található lakópark, de ugyanígy az Eurocenter mögötti utcák is,

melyek amellett, hogy csendesek és szép környezetben – a hegyoldalban – helyezkednek el, közel vannak többféle bevásárlási lehetőséghez.

Ő is úgy vélekedett, hogy az áremelő hatás „sétatávolságon” belül érzékelhető, azaz legfeljebb egy 10 perces gyaloglásnyira. Azt is megjegyezte azonban, hogy még 5-10 perces autózásnyi távolságban is megjelenhet egy-egy bevásárlóközpont vonzereje az ingatlanpiaci árakban.

Nem véletlen, hogy azoknál az eladó ingatlanoknál, melyek bevásárlóközpontok közelében helyezkednek el, mindig beleírják az ingatlanhirdetések szövegébe, hogy az ingatlan az adott bevásárlóközpont vonzáskörzetében található.

Természetesen mindez nem vonatkozik azokra az ingatlanvásárlókra, akik kifejezetten a nyugalmat és a csendet keresik, de ők inkább az agglomerációban néznek körül eladó ingatlanok után. Ugyanakkor a többi vevő kifejezetten kedveli, ha otthona közelében megtalálható többféle bolt, szolgáltatás, és nem csak egy egyszerű élelmiszerüzlet. Az ingatlanközvetítő ennek kapcsán megjegyezte, hogy olyan panasszal még soha nem találkozott az eladók részéről, miszerint túl közel lett volna a bevásárlóközpont, és zavarta őket annak forgalma.