Egyre inkább a családi házak felé billen a mérleg nyelve

Habár sok vevő a megvásárolni kívánt ingatlan bizonyos paramétereit illetően gyakran bizonytalan, azt azért általában el tudják dönteni a vásárlás előtt, hogy lakást vagy családi házat szeretnének. Az ingatlanpiaci helyzet azonban megváltozott: a házak a lakásokhoz képest egyre olcsóbbak, ami új szempontot hoz a mérlegelésbe.

Alapvetően élethelyzet kérdése, hogy valaki családi házat vagy lakást szeretne vásárolni. Hiszen a két eltérő kategóriába tartozó ingatlan alapvető paraméterei jelentősen eltérnek. Ilyen például az elhelyezkedés, vagy a méret és a szobaszám.

Tipikus helyzet, amikor a család gyarapodása, kisgyermekekkel való bővülése családi ház vásárlásának irányába tereli a vevőket

– jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlan dél-budai régiós vezetője.

De persze nagyon sok esetben közrejátszik az is, hogy az emberek egy része ki akar szabadulni a városból: menekül a zajtól, a forgalomtól, a szmogtól. Inkább a zöldebb, “vidékiesebb” környezetet választja, vállalva a családi ház fenntartásával és megközelítésével járó többletterheket és teendőket. A méreten és szobaszámon túl tehát

a zöld környezet, a csend, a jobb levegő és életminőség az, ami hívószóként működik a családi házat vásárlók esetében.

Ugyanakkor sokak számára az önállóság is fontos tényező, amikor a lakóközösség nem korlátozza vagy épp befolyásolja mindennapi életünket – tette hozzá a szakértő.

Ezzel szemben egy társasházi lakás esetében jóval kisebb ez az önállóság, és a szomszédok is erős korlátozó tényezőt jelentenek a hétköznapok során. Miközben persze előnye az, hogy bár folyamatosan fizetni kell a közös költséget, alapvetően egyszerűbb lehet a közlekedés, olcsóbb a fenntartás és a rezsi is mérsékeltebb a kisebb méret miatt.

Ugyanakkor a döntésnél mindig felmerül az ár kérdése is, mely a legalapvetőbb tényező egy ingatlanvásárlás során. Míg korábban az árkülönbség elég egyértelműen meghatározta, hogy lakást vagy családi házat keresünk az ingatlanpiacon – az előbbi javára –, ez ma már komolyabb dilemmát okozhat a lakásvásárlóknak.

Ennek oka egyszerű: mára annyira drágák lettek a lakások, hogy egy belvárosi lakás áráért az agglomerációban házat lehet vásárolni

– szögezte le Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és észak-budai irodáinak szakmai vezetője. „Ennek az eltérő mértékű áremelkedésnek elsősorban az volt az oka, hogy jóval nagyobb a kereslet a lakások iránt” – tette hozzá Lendvainé Pető Zsuzsanna, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Mint szavaiból kiderült, jelenleg a lakások négyzetméterára körülbelül duplája a házakénak.

Családi házak “fillérekért”

Nagy Andrea is úgy látja, hogy a házak most olcsóbbak és nehezebb őket eladni. Mint fogalmazott, „a piacon nem érte utol magát a családi ház kategória, miközben a lakásoknak elszállt az ára az elmúlt években”.

Az ingatlanközvetítő úgy véli, hogy ezzel a ténnyel a vevők jelentős része nincs tisztában, de az is igaz, hogy sokan nem is mernek családi ház vásárlására gondolni.

„Holott azok számára, akik egy lakást meg tudnak venni, ma már reális cél lehet a központtól egy kicsit távolabb elhelyezkedő ház megvásárlása is. Arról nem is beszélve, hogy milyen jó áron meg lehet szerezni mondjuk egy üdülőterületen elhelyezkedő, de átminősíthető házat az agglomerációban”

– jegyezte meg.

„Természetesen, ha egy adott kerületen – mondjuk a XI. kerületen – belül vizsgáljuk a lakás- illetve házárakat, akkor azért elég nagy szakadékot láthatunk az árakat tekintve. Ugyanakkor, ha egy XI. kerületi lakás árát egy agglomerációs, mondjuk érdi családi házéval vetjük össze, akkor utóbbi már igencsak versenyképes” – derült ki Nagy Csaba szavaiból.

Konkrét példát is említett az ingatlanközvetítő: egy közepes állapotú, kétszobás panellakás ma már 32-35 millió forintba kerül a XI. kerületben, míg ugyanezért az árért Érden – ha nem is a legjobb részén – lehet egy normális, költözhető, lakható családi házat vásárolni. Akadt is olyan vevő az ingatlanközvetítő praxisában az elmúlt hónapokban, aki eladta a panellakását és kiköltözött Érdre, ahol egy minimális ráfordítással – 3-4 millió forintos hitel segítségével – kialakított magának egy élhető családi házat.

Vannak persze gondok is az ezen árkategóriába tartozó házakkal, hiszen mint Nagy Andrea felhívta rá a figyelmet:

jelentős részük a ‘80-as években épült, óriási, befűthetetlen belső terekkel, rossz energetikai tényezőkkel rendelkezik. A kisebb, modernebb, egyszintes, praktikusabb, esetleg újszerű, úgymond minimál házak ára viszont jóval magasabb, és a kínálat is sokkal szerényebb ezekből.

Az ingatlanközvetítő szerint ez is oka lehet annak, hogy kisebb a kereslet a házak iránt, és óriási a piacon a kínálat a régebben épült, kevésbé jó adottságú családi házakból. Hiszen utóbbiakat korszerűsíteni kell, adott esetben átépíteni, ami sokakat elriaszt, főleg most, amikor elég nehéz kivitelezőt találni.

Mindenesetre azok, akik nem a központi fekvésű ingatlanokat preferálják, és az élhetőbb zöld területeken keresnek otthont, mindenképpen jobban járnak egy családi házzal. Hiszen a legtöbb esetben a belső kerületekben sok millióval drágábban tudnák biztosítani a saját lakhatásukat. „Természetesen a vevői igények változók, de ma okosabb nem lakást, hanem házat vásárolni a külső kerületekben” – foglalta össze a helyzetet Lendvainé Pető Zsuzsanna.