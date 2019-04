Egyre könnyebb eladni a több száz millió forintos ingatlanokat

Az ingatlanpiac a fénykorát éli, Budapest egész területén megnövekedett az adásvételek száma. Ma már az sem számít ritkaságnak, hogy magánszemélyek vásárolnak 100 millió forint értékű lakásokat. Budán lassan árplafon közelít, az agglomerációt pedig húzza magával a főváros.

Továbbra is van kereslet Budapest minden pontján ingatlanokra, de idén a nagyobb értékű lakások piaca is megmozdult. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa elmondta, ma már könnyebben találnak gazdára a 80-100-200 millió forintos ingatlanok is.

Nemcsak cégek vásárolnak, hanem magánszemélyek is. Ez egy olyan szegmens, ami korábban stagnált, egyedinek számított, és inkább a közszereplők és a tehetős ügyfelek vásároltak ekkora értékben. Ma már szélesebb réteg hajlandó megfizetni ezt az árat, határozottan nőtt a kereslet ebben a kategóriában is.

– magyarázta a szakember.

Mint fogalmazott, azt tapasztalják, hogy az 50-70 négyzetméteres budai lakások szintjén az egymilliós négyzetméterárral lassan plafonba ütköznek.

„Ez azt jelenti, hogy ez az árkategória az, ahol az igazán jó adottságú lakásokat lehet csak gyorsan eladni. Saját zsebből a magánszemély nagyon válogat, alaposan megnézi az ingatlanok állapotát. A standard kockaházak háttérbe szorulnak, és csak akkor tudnak megfelelni a keresési igényeknek, ha a 90-es években vagy azután épültek, ezáltal szebb és újszerűbb formát kaptak” – nyilatkozott Gadanecz Zoltán.

Hozzátette,

a 90-es évek előtt épült lakások állapota már nem megfelelő, mert a lakóközösség gyakran elöregedett és nem fordít kellően nagy hangsúlyt az épületek állapotára.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról is beszélt, az agglomeráció iránti kereslet is jelentősen emelkedett, ami egy általános dolog, amikor jobban megy a piac.

„Az emberek nem sajnálják az időt és a pénzt, hogy egy nagyobb lakást vásároljanak a város közelében. Aki korábban kiment Dunakeszire, az hajlandó kimenni Gödre is, hogy egy tágasabb ingatlanhoz jusson akár kevesebb pénzből. Csömör, Pécel és Budakeszi is nagyon népszerű, és amíg nem történik visszaesés a piacon, ez a kereslet növekedés folytatódni fog. Budapest még mindig húzza magával az agglomerációt” – zárta szavait a szakember.