Elmaradhat a nyári uborkaszezon az ingatlanpiacon

A koronavírus-járvány miatt feltorlódott a kereslet az ingatlanpiacon, de júniusban egy meredek emelkedés látszik a grafikonon, az adásvételek száma elérte a tavalyi szintet. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint az elmúlt években megszokott, július közepétől augusztus végéig tartó uborkaszezon várhatóan idén elmarad, amiben több egymástól független tényező is közrejátszik. Komolyabb áresésre vagy áremelkedésre ugyanakkor nem kell számítani.

Márciustól egy részleges visszaesés volt tapasztalható a magyarországi ingatlanpiacon, a legnagyobb kereslet csökkenés a budapesti társasházi lakások esetében alakult ki. Júniusban azonban megfordult a trend, derül ki a GDN közleményéből.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa arról beszélt, a vártnál gyorsabban elkezdődött a piac regenerálódása, emiatt nem elképzelhetetlen, hogy

a nyár második felében évről évre tapasztalható minimális megtorpanás ebben az esztendőben elmarad.

„Jó esély van rá, hogy idén nem lesz uborkaszezon, ami a kialakult körülményekkel magyarázható. Őszre jósolják a koronavírus-járvány második hullámát, sokan pedig az ingatlant látják biztos befektetésnek és még szeptember előtt nyélbe akarják ütni az üzletet. Ehhez hozzájárul az is, hogy a magyarok többsége várhatóan itthon nyaral, vagy már nincs is szabadsága, emiatt az ügyintézésre is több idejük marad” – értékelt a szakember.

Mint mondta, a megtakarított pénzüket az emberek még időben el szeretnék költeni, és az ingatlan vásárlást látják a legmegfelelőbb befektetésnek. Erre utal az is, hogy a hitelesek aránya a másfél évvel ezelőtti szintre csökkent, a készpénzes adás-vételek száma folyamatosan nő.

A szakember közölte, Budapest egyes kerületeiben, így például

a Belvárosban, óriási keresletcsökkenés volt tapasztalható,

de szépen lassan kezd visszarendeződni a helyzet, nő az érdeklődés. Ez ugyanakkor nem tart majd a végtelenségig, mert az Airbnb-s lakáskiadás korlátozásával megjelenhet egy többlet kínálat is a piacon.

„Azt tapasztaljuk, hogy sokan félnek az újabb korlátozások bevezetésétől, és addig rendezni szeretnék a befektetéseiket, pénzügyi helyzetüket. Ez értelemszerűen árnövekedést indukáló tényező az ingatlanpiacon, de a másik oldalon ott van a rövid távú lakáskiadás új szabályozása, amit miatt még több tulajdonos dönthet az ingatlan eladása mellett. Így a kereslet és a kínálat egyensúlyban maradhat, és bár több adás-vételre lehet számítani az előző évekhez képest, jelentős áresés vagy áremelkedés nem valószínű a nyár végéig” – fogalmazott.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa ezzel kapcsolatban még hozzátette, két ellentétes hatású körülmény áll egymással szemben, amelyek kioltják egymást, és csak egy szélsőséges esemény tudná jelenleg elmozdítani a piacot más irányba.