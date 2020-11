Felértékelődött az otthon szerepe a járvány alatt

A pandémia okozta nehézségek közepette, pozitív folyamatok is megfigyelhetők az ingatlanpiacon. A vezető országos ingatlanirodák tapasztalatain keresztül mutatjuk be a biztató híreket. A cikk-sorozat első részében a Duna House elemzési vezetőjét kérdeztük.

Az idei évben nem csak a lakáspiac változott, hanem az emberek és a társadalom ingatlanhoz, lakáshoz fűződő viszonya is, amelyekhez a piac sikerrel tudott alkalmazkodni

– mondta el a VG.hu megkeresésére Benedikt Károly, a Duna House elemzési vezetője.

A home office, a digitális oktatás és az átalakuló élethelyzetünk miatt egyre több időt töltünk a lakóhelyünkön, ennek következtében felértékelődött az otthon szerepe.

Új szempontok kerültek előtérbe

„Egy-egy plusz dolgozószoba, vagy külön gyerekszoba megléte alapjaiban változtatta meg az otthon töltött idő minőségét, amit esetlegesen egy saját vagy közös kert, lakások esetében akár csak egy erkély megléte is tovább fokozott” – sorolta az igényeket az ingatlanok kiválasztásánál az elemzési vezető.

Ezekből a tapasztalatokból kiindulva több piaci folyamat is elindult idén márciusban. Nőtt azoknak a száma, akik előnyben részesítik a városokhoz közeli agglomerációs térséget, ahol jellemzően nagyobb ingatlanokat tudtak venni az otthonteremtésre szánt összegből. Akik pedig nem akartak vagy nem tudtak gyorsan váltani – amennyiben megtehették – átmeneti megoldásként hosszabb időre béreltek nyaralóházakat és igyekeztek elvonulni a nagyváros zajától.

A piac továbbra is pörög

A társadalmi korlátozások alatt, tavasszal érthetően visszaesett az ingatlanpiaci forgalom, majd ezt követően gyors visszazárás indult meg, amelyet az elhalasztott vásárlások pótlása és a fenti új igények megjelenése segített.

A piaci szereplők gyors reagálása is szükséges volt.

A nyári hónapokban már a megelőző évekhez hasonlóan aktív piac jellemezte a hazai adásvételeket, és az erős kereslet egészen a mai napig kitart.

Szintén érdekes szempont, hogy akik az utazási költségeken, a benzin és bérlet árán most tudnak spórolni, szívesen fektetnek be otthonuk fejlesztésébe, amit a nemzetközi felmérések is igazolnak.

A kormány családtámogatási programjai is nagy segítséget jelentenek az ingatlanvásárláshoz.

Más nyugat-európai országokkal ellentétben, ahol a bérlési kultúra jellemzőbb, itthon jobban van igény a saját tulajdonra.

Ingatlanközvetítés a digitális térben

A nagyobb, országos hálózatok, így köztük a Duna House is már a járványhelyzet legelejétől kezdve elektronikus ügymenettel és a találkozások számának minimalizálásával igyekszik segíteni az eladói és a vevői oldalt egyaránt.

Ingatlanbemutató videókkal, 3D ingatlanbejárással is készülnek.

Akadt olyan példa is, akivel az egész ügymenetet videochaten oldották meg, ám az ügyfelek visszajelzése alapján a személyes megtekintés még mindig elengedhetetlen a sikeres tranzakcióhoz.

A személyes találkozóknál változtak a bevett szokások és mindenki nagyobb odafigyeléssel próbálja az egészségét megőrizni. A lábzsák mellett már maszkot és kesztyűt is visznek az értékesítők egy-egy ingatlanmutatásra, amely után szellőztetéssel és fertőtlenítéssel segítik a tulajdonost

– árulták el az ingatlanközvetítők munkájáról.

Volt rá példa, hogy a család és a gyerekek az utcán sétáltak, amíg az ügynök kolléga a másik családtaggal együtt mutatta meg az ingatlant az érdeklődőnek. Ilyen helyzetekben a szakértői szerep felértékelődik, hiszen senki sem szeretne egy ilyen pandémiás szituációban embereket beengedni a lakásába, ha nem muszáj. Ehhez szükséges az ingatlanos segítség, aki egy jó hirdetéssel és néhány alapos felkészítő kérdéssel már online meg tudja szűrni az érdeklődőket – mesélt el egy konkrét történetet.

Alapvetően ez is pozitív irányba befolyásolja a helyzetet, az ügynökök még felkészültebbek, a vásárlók pedig megfontoltabbak, megspórolva a felesleges köröket, a lényegre és a közös érdekre koncentrálva.

A fővárosnak és a vidéknek is vannak nyertesei

Az utazási korlátozások miatt a belföldi turizmus felértékelődésének a Balaton-parti ingatlantulajdonosok joggal örülhettek, hiszen a régióban fokozott keresletre lehetett számítani, amely még az őszi időszakban is kitartott.

A balatoni övezetben a kedvezőbb árú kisebb házaktól kezdve egészen a több százmilliós nyaralókig, vagy modern új építésű vízparti lakásokig mindenre volt érdeklődés a Duna House hálózatában. Sikertörténetként könyvelik el a Dunakanyar: Kismaros, Nagymaros és Zebegény iránti keresletet, valamint a Velencei-tó környéki települések iránt is megnövekedett igényt.

A fővárosban a külsőbb kerületekben volt élénkebb az érdeklődés, itt jellemzően az árak is kevésbé mozdultak el. A belvárost erőteljesebben érintette a sok változás, hiszen a turizmus teljes leállásával a rövidtávú lakáskiadók is nehéz helyzetbe kerültek. Jellemzően a befektető tulajdonosok hosszabb távon gondolkoznak, így tömegesen nem kezdték árulni a belvárosi lakásokat, inkább átálltak a hosszabb távú lakáskiadásra.

A lakásárak itt korrigáltak néhány százalékot és a vevői alkupozíciók erősödtek, de 5-10 éves távlatban még mindig jó befektetésnek számít egy ingatlanbefektetés ebben a gazdasági környezetben

– osztotta meg a biztató információkat Benedikt Károly.