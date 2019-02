Felpöröghet a kelenföldi ingatlanpiac

Mint minden infrastrukturális beruházásnak, úgy egy villamosvonal meghosszabbításának is jelentős a hatása az adott környék ingatlanpiacára. Nincs ez másként az 1-es villamos esetében sem, melynek kiemelt a szerepe a főváros vérkeringésében. Ugyanakkor ez a hatás nem a közeli vagy a távoli jövőben várható, esetleg a vonal használatba vétele után, ugyanis a fejlesztést már “beárazta” az ingatlanpiac.

A legfrissebb hírek szerint akár már nyáron megindulhat a forgalom az 1-es villamos új, XI. kerületi szakaszán a Fehérvári út és az Etele tér között – derül ki a Balla Ingatlan közleményéből. Az eredeti határidőt ugyan módosítani kellett előre be nem tervezett közműmunkák, valamint a végállomás terveinek módosítása miatt, de

a kivitelezési munkálatok előreláthatóan áprilisig befejeződnek, így hamarosan valóban szállíthat már utasokat is az 1-es villamos az Etele térig.

Ha nincs is olyan hatása, mint a 4-es metróvonal építésének, azért az 1-es villamosvonal meghosszabbítása is komoly befolyást gyakorol Kelenföld ingatlanpiacára – jelezte Nagy Csaba, a Balla Ingatlannál a dél-budai régió irodáinak szakmai vezetője. A szakember azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a hatás nem mostantól vagy akár a nyári indulástól lesz várható, hiszen a fejlesztés előkészítése már 2013-ban elkezdődött, és a piac tisztában volt a várható hatásokkal, így már “beárazta” azt.

Ami érezhető, hogy bár akadnak, akik panaszkodnak a változások miatt, ennek ellenére

nem tapasztalható az, hogy a közvetlenül az Etele útra néző lakások áraiban bármiféle csökkenés vagy stagnálás következett volna be.

Nagy Csaba szerint azok, akik Kelenföldön lakást szeretnének venni, örülnek, hogy egyáltalán találnak itt eladó ingatlant, és nem törődnek még azzal is, hogy az ablakok az eddigieknél egy kicsit talán zajosabb útra néznek majd. Mint mondta, aki vásárolni akar a környéken, és nem talál csendesebb lakást beljebb, az meg fogja venni az Etele útra nézőt is, “mert örül, ha talál valamit” errefelé.

A szakértő ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra a jelenségre is, hogy míg a kerület jelentős részén nagyon csendesen csordogál csak az ingatlanpiac, addig akadnak olyan területek – leginkább lakótelepek –, ahol elképesztően gyorsan cserélnek gazdát a lakások. Az egyik ilyen városrész jelenleg Kelenföld, ahol nagyon igyekeznie kell a vevőnek a vásárlással, ha egy elképzeléseinek megfelelő ingatlan kerül a piacra.

A legkeresettebb ingatlanok skálája a garzonlakásoktól az egy nappali plusz két hálószobás lakásokig terjed, elsősorban a méretük és az áruk miatt. Ebből következően persze ezek a méretek most hiánycikknek számítanak.

Az is az árnövekedés irányába hat, hogy a belváros és az agglomeráció megközelítését is tovább javító villamosvonal a vállalkozásoknak is megmozgatja a fantáziáját. Irodákból, üzletekből eddig sem volt kevés a környéken, azonban a számuk a fejlesztés révén még tovább emelkedik. Nagy Csaba szerint rengeteg cég érdeklődik eladó és kiadó ingatlanok iránt. És persze minél nagyobb a kereslet, az árak annál magasabbra kúsznak.

Ennek kapcsán érdemes még az Etele Plaza építését is számításba venni, mely szintén nagy lökést ad a környéknek és ingatlanpiacának is.

Ami az árakat illeti, az derül ki a Balla Ingatlan statisztikáiból, hogy az elmúlt egy év során mintegy 5-8 százalékkal emelkedtek Kelenföldön, így egy felújítandó, kétszobás, erkélyes panellakás ára már a 30 millió forint környékén jár. Ha négyzetméterárat számolunk, akkor

egy átlagos, kétszobás panellakás eladási négyzetméterára jelenleg 500-600 ezer forint környékén alakul

– mondta a Balla Ingatlan szakembere, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ennek ellenére még mindig a panellakások a legolcsóbbak az ingatlanpiacon, még ha mérséklődik is a különbség a téglalakások és a panelek ára között.

Az ingatlanközvetítő számára egyébként úgy tűnik, hogy a kereslet továbbra is képes a panellakások irányába mozdulni, viszont a kialakult, rendkívül magas árak mellett már tényleg csak azok vásárolnak, akiknek úgymond “muszáj” továbblépniük.