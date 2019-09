Hova költözzön a nem-budapesti budapesti?

Budapest környékén számos apró, vagy nem is olyan apró település várja a fővároshoz kötődőket, akik valamilyen oknál fogva a város határán kívül jobban megtalálnák otthonukat. Íme Balla Ákos ajánlója, hogy hova költözz, hogy legyél nem-budapesti budapesti.

Az ingatlanpiacon folyamatos az agglomerációba ki és az külső kerületekből beköltözők száma. „Míg az árak emelkedése gyakran szorítja ki a vásárlókat a külső budapesti kerületekbe, vagy még tovább, valamelyik szomszédos településbe, gyakran a fiatal kisgyermekes párok lelkesen döntenek úgy, hogy a kertváros ideálisabb számukra.

Így vagy úgy, a kiköltözőknek választaniuk kell, hogy milyen dolgokról hajlandók lemondani és mikről nem.

Szerencsére az agglomeráció ugyanolyan színes, mint a fővárosi kerületek, így mindenki megtalálhatja a számára ideális települést.” – jegyezte meg Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos ügyvezetője.

Távolság és közlekedés

Aki kiköltözik meg kell, hogy barátkozzon a mindennapi autózással vagy tömegközlekedéssel. A városok, települések népszerűségét egyértelműen befolyásolja, hogy milyen messze vannak a fővárostól, de még inkább az, hogy mennyire egyszerű és gyors bejutni valamelyik fővárosi központba.

Az autópályák sokat segítenek, egyszerűsítik a közlekedést, az M2-es miatt egyre kedveltebb Dunakeszi, Göd és Fót, a déli szektorban pedig Érdet segíti az M6-os M7-es és a 6-os és 7-es út. Az M0-ás fejlesztése tovább könnyíti majd a közlekedést.

A vonatközlekedés is egyre jobban fejlődik Budapest környékén,

az északi agglomerációt nagyban segíti majd a hamarosan forgalomba kerülő emeletes vonatok a Budapest-Szob vonalon, de délen a reptér közelsége lehet kifejezetten vonzó, így Vecsés emiatt is közkedvelt.

Infrastruktúra

A városok méretével együtt nőnek a helyi lehetőségek, beleértve a mindennapi bevásárláshoz szükséges boltokat, a szórakozási lehetőségeket és munkahelyeket egyaránt.

Értelemszerűen, a város minősítésű településeken magasabb életszínvonal várható, tehát az északi szektorban Pilisvörösvár, Szentendre, Dunakeszi, Göd, Fót, valamint keleten Kistarcsa, Gödöllő és Pécel a népszerű. Nyugaton és délen Vecsés, Gyál, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Érd, Budaörs és Budakeszi a legnépszerűbbek. Ezeken a településeken már a közlekedés is többségében széleskörűen kiépített, így viszonylag könnyű a fővárosba a bejutás.

Sokat számít, ha egy város rendelkezik saját kulturális háttérrel, ebben Szentendre és Gödöllő a legkiemelkedőbb.

A városok munkahely teremtő beruházásai is vonzók, az északi régióban a gödi Samsung gyár már most is kb. 1700 főt foglalkoztat és további bővítése várható,

Vecsés és Gyál környékén a szállítmányozó és gyártó, valamint a kereskedő és logisztikai cégek telephelyei növelik a környék értékét.

Árak és háztípusok

Vidéken mindig a 100-120 négyzetméteres családi házak, ikerházak a legnépszerűbbek, valamint az 50-60 négyzetméter körüli 2 vagy 1+2 szobás lakások. Szinte minden régióban elmondható, hogy

Budapesttől minél távolabb keresünk ingatlant, annál olcsóbbakat fogunk találni, persze településen belül is megfigyelhetők azok a differenciálódások, mint a fővárosban.

Az árakról átlagosan elmondható, hogy a telkek mérettől és lokációtól függően 30-50 millióért kelnek el. A lakások szintén 30-35 millió környékén találnak gazdára, de például Érden már 25 millió környékén is keresgélhetünk.

A családi házak és ikerházak ára ennél jóval magasabb, Észak-Pesten nagy a szórás, 30-50 millió között lehet találni akár már újépítésű házakat, de Érden 48-60 millió, Csepel környékén 40-45 millió forint az ára ugyanezeknek a típusú ingatlanoknak.

A fővárosi agglomeráció árversenyében azonban Szentendre az első, a nagyjából 50-60 nm-es 2 vagy 1+2 szobás lakások 30 millió környékén kelnek el, de a leválasztott sorházakért már 70-80 millió forintot is elkérnek a tulajdonosok. A legkeresettebbek itt az újépítésű gazdaságosan fenntartható lakások melyek ára 100-150 millió forint között alakul.