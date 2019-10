Kivárásra játszanak az eladók és a vásárlók is az ingatlanpiacon

Júniusban erősen megcsappant a kereslet a III. kerületben és azóta sem élénkült fel. A főváros többi részéhez hasonlóan itt is csak nézelődnek az érdeklődők, míg a tulajdonosok közül csak azok csökkentik az árakat, akiknek sürgős az eladás.

Az elmúlt évek tapasztalatai után érdekes jelenség, hogy még a korábban felkapott panelek iránt is gyakorlatilag nullára csökkent a kereslet Óbuda-Békásmegyeren. A drágább kategóriák voltak azok, melyekben akadt néhány eladás az elmúlt hónapokban, de ez is inkább az időszak elején volt jellemző. Most az olyan lakásokat, melyekért akár még májusban is sorban álltak volna, már csak nézegetik az érdeklődők.

Lasszóval kell megfognunk azt az egy-két érdeklődőt, aki most aktív a piacon és komolyan gondolja a vásárlást

– fogalmazott Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és III. kerületi irodájának szakmai vezetője. – „Ez azt jelenti, hogy rendkívüli módon lecsökkent a komoly érdeklődők száma, inkább csak nézelődők vannak az ingatlanpiacon. Ami jellemző most, hogy mindkét oldal kivár.”

Az eladók egyelőre még nem igazán látják, hogy megváltozott a piac, ezért a legtöbben továbbra is magas hirdetési árakkal próbálkoznak, és várnak ezeket az árakat kitartva. A vevők pedig valószínűleg azért halogatják a vásárlást, mert azt remélik, hogy az elkövetkező hónapokban beindul az árcsökkenés – véli az ingatlanközvetítő.

Megjelentek persze már azok a tulajdonosok is – egyelőre csak a panellakások piacán -, akik alacsonyabb hirdetési árakat határoznak meg, mert valóban el szeretnék adni az ingatlanjukat belátható időn belül. Ugyanakkor még mindig az a helyzet, hogy óriási a különbség a hirdetési és az értékesítési árak között, illetve most már a hirdetési árak is egyre inkább szórnak.

Ma már találunk újra 25 millió forintos hirdetési árakat is kétszobás panelek esetében, míg nemrég 30-32 millió forint alatt nem volt ajánlat. Egyelőre ezek száma persze nem túl nagy, a többség 30 millió forint feletti eladási árban reménykedik, így 34 milliós árral is találkozhatunk ebben a kategóriában.

A szerény kereslet következménye, hogy a jól árazott ingatlanok is jóval lassabban kelnek el, mint korábban. A néhány hetes értékesítési időből néhány hónap lett, de például a panellakásokat most gyakorlatilag senki nem veszi, tehát itt nem is tudunk értékesítési időt meghatározni. „Egyre inkább visszatér az alku is, tesznek is a hirdetési árnál alacsonyabb áron ajánlatokat az érdeklődők, azonban nehéz megmondani, hogy mennyivel nő az alku, mert ezek elég ritkán realizálódnak értékesítésként.” – jelezte a szakértő.

A visszaesésben közrejátszhatott a befektetők számára vonzó állampapír, a MÁP Plusz megjelenése, melynek hozama jobb, mint amennyit lakáskiadással tudnának keresni. Ráadásul a bérbeadással sok a probléma: rengetegen nem fizetnek, amortizálódik az ingatlan, és mivel kivitelezőt sem találnak, így már a felújítással is meggyűlik a bajuk.

A bérlakások piacán egyébként nagy változás nem történt, az észak-budai kerületben akadnak kiadó ingatlanok, a gondot továbbra is az árak jelentik, hiszen a 100-150 ezres kategóriára lenne kereslet, ilyen viszont valóban nincs túl sok a piacon.

„Egyre inkább úgy tűnik, hogy a bérleti piac sem igazán mozog, itt is inkább visszaesést lehet tapasztalni” – vélekedett Nagy Andrea.

A várakozása szerint mindezek – elsősorban tehát a kereslet folyamatos csökkenése – következtében az idei évben akár 10 százalékos áresés is bekövetkezhet, tehát nemhogy az áremelkedés nem folytatódik, hanem most már határozottan látszik az, hogy megindulnak lefelé az értékesítési árak is.